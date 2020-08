Vanheusden op één na jongste kapitein, ook drie andere eersteklassers doen het met piepjonge aanvoerder FDZ

07 augustus 2020



Het zal hem goed staan - de brassard. Zinho Vanheusden is op zijn 21ste de nieuwe aanvoerder van Standard. Dat maakte trainer Montanier gisteren bekend. De Fransman noemde de belofteninternational "een voorbeeld".

Vanheusden is tweetalig, een leider op en naast het veld. Bij de salarisonderhandelingen tijdens de coronacrisis zorgde hij voor weerwerk, maar uiteindelijk ook voor een akkoord met het Luikse bestuur. De Limburger is een kind van l'Académie. Een Vlaming die aanvoerder wordt van de Rouches is niet zó alledaags. Onder meer Eric Gerets, Guy Vandersmissen, Jelle Van Damme en Steven Defour gingen hem voor.

Vanheusden is de eerste drie wedstrijden van het seizoen geschorst. Bastien zal dan de aanvoerdersband dragen. Hij is vicekapitein. (FDZ)

Dit zijn de aanvoerders in eerste klasse van jong naar oud (+ aantal matchen op het hoogste niveau)

Zulte Waregem: Ewoud Pletinckx (19 jaar, 31 matchen)

Standard: Zinho Vanheusden (21 jaar, 41 matchen)

Waasland-Beveren: Maximiliano Caufriez (23 jaar, 69 matchen)

Moeskroen: Alessandro Ciranni (24 jaar, 35 matchen)

KV Kortrijk: Hannes Van der Bruggen (27 jaar, 182 matchen)

Charleroi: Dorian Dessoleil (27 jaar, 115 matchen)

Beerschot: Mike Vanhamel (30 jaar, 6 matchen)

KV Oostende: Kevin Vandendriessche (30 jaar, 159 matchen)

OH Leuven: Frédéric Duplus (30 jaar, 29 matchen)

Eupen: Nils Schouterden (31 jaar, 132 matchen)

AA Gent: Vadis Odjidja (31 jaar, 252 matchen)

Club Brugge: Ruud Vormer (32 jaar, 329 matchen)

STVV: Steve De Ridder (33 jaar, 233 matchen)

Cercle Brugge: Jérémy Taravel (33 jaar, 199 matchen)

Anderlecht: Vincent Kompany (34 jaar, 382 matchen)

Antwerp: Faris Haroun (34 jaar, 272 matchen)

KV Mechelen: Onur Kaya (34 jaar, 278 matchen)

Racing Genk: Danny Vukovic (35 jaar, 264 matchen)

