Vanhaezebrouck wil Vanderhaeghe als assistent bij RSCA

Hein Vanhaezebrouck weet wie hij als assistenten wil bij Anderlecht. De meest opvallende naam: Yves Vanderhaeghe (47), zopas ontslagen als T1 bij KV Oostende.

Toen ze nog profvoetballers waren - Yves Vanderhaeghe bij Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck bij Sporting Lokeren - waren ze al vrienden. Samen gingen ze toen tennissen, maar pas in het Guldensporenstadion werden ze echt 'partners in crime'. Vijf jaar lang werkten de twee samen bij KV Kortrijk: Vanhaezebrouck als hoofdcoach, Vanderhaeghe als zijn rechterhand. Met een gezamenlijke visie - gericht op verzorgd voetbal - haalden ze uitstekende resultaten.



Als het van Vanhaezebrouck afhangt, komt er nu een vervolg op die samenwerking. Hij heeft de directie van Anderlecht, met wie hij een akkoord heeft over een contract voor drie jaar, laten weten dat hij in Vanderhaeghe zijn ideale T2 ziet. De eerste contacten zijn gelegd, met dat voordeel dat Vanderhaeghe, na zijn ontslag bij KV Oostende op 19 september, vrij is.



Hoewel Vanderhaeghe, eerst bij KV Kortrijk, nadien aan zee, van de job als hoofdtrainer mocht proeven, zou hij gecharmeerd zijn door het idee om opnieuw onder Vanhaezebrouck aan de slag te gaan. In het besef dat er in België weinig werkzekerheid is voor coaches - Roeselare informeerde wel, maar de 1B-club was nooit een reële optie - en dat het buitenland niet op hem zit te wachten, beseft Vanderhaeghe dat paars-wit een mooie opportuniteit is.

Wat met Frutos?

Niet het minst omdat hij in het Astridpark opnieuw een duo zou vormen met Vanhaezebrouck, die erom bekend staat veel vrijheid te geven aan zijn stafleden en met wie er een persoonlijke klik is. Voorts zou Anderlecht voor Vanderhaeghe een terugkeer zijn naar de club van zijn hart. Tussen 2000 en 2006 speelde de Roeselarenaar voor paars-wit. Hij veroverde er drie landstitels en stak nooit weg dat hij er op een dag graag een functie zou invullen. Die kans komt nu, maar een akkoord is er volgens onze informatie nog niet.



Naast Vanderhaeghe is het, zoals bekend, de bedoeling dat Karim Belhocine (39) naar Anderlecht komt. Als technisch directeur zit hij op een zijspoor bij KV Kortrijk, maar onder Vanhaezebrouck zou de Franse Algerijn opnieuw kunnen doen wat hij graag doet: veldwerk.



Rest de vraag: wat met Nicolás Frutos (36)? De Argentijn kon als opvolger van René Weiler niet overtuigen tijdens zijn interimperiode, wat wel zijn ambitie was. Of hij nu bereid is een stap terug te zetten, is dan ook twijfelachtig. Vanuit Anderlecht is men wel geneigd om Frutos aan boord te houden bij het eerste elftal - hij wordt Vanhaezebrouck een beetje opgedrongen -, maar de beslissing zal dus bij de ex-spits, de voorbije weken (te?) dominant aanwezig, zelf liggen. Het spreekt voor zich dat er in bovenstaande scenario's geen plek meer is voor Weilers getrouwen David Sesa (44) en Thomas Binggeli (53).

