Vanhaezebrouck: "Weet niet of we Kara dit seizoen nog zullen zien" Pieter-Jan Calcoen

02 maart 2018

13u38 7 Jupiler Pro League De knie van Kara Mbodj blijft Anderlecht zorgen baren. Zelfs na een operatie is het niet zeker dat de Senegalees dit seizoen nog zal spelen. Dat zegt Hein Vanhaezebrouck.

Op de wekelijkse persconferentie van Hein Vanhaezebrouck is het een klassiek thema: het medisch bilan. Positief is alvast dat paars-wit, op de langdurig geblesseerden als Boeckx, Najar en Onyekuru na, geen extra afwezigen telt richting Zulte Waregem. Maar werd gedacht dat Hein in de play-offs op Kara Mbodj een beroep zou kunnen doen, dan blijkt dat nu toch weer twijfelachtig.

"Het is afwachten of dat zal lukken", sprak de Anderlecht-coach. "Ik ben ervan overtuigd dat Kara sowieso de start van de play-offs niet haalt. Maar we stellen ons zelfs de vraag of we hem dit seizoen überhaupt nog zullen zien. We merken geen positieve evolutie, in die mate dat we misschien weer iets moeten doen." Beter nieuws was er over Onyekuru en Najar: "Mogelijk kunnen we hen dit seizoen wel nog recupereren."

Anderlecht moet morgenavond naar de Gaverbeek. Vanhaezebrouck doet dat na de zege tegen Moeskroen met een groep vol vertrouwen - "Het gevoel is goed" -, maar nog steeds zonder Olivier Deschacht. Die scoorde maandag bij de beloften. Vanhaezebrouck, droog: "Er was niks speciaals aan die goal, maar het is leuk voor Olivier dat hij kon scoren en dat hij niet meer ziek is."