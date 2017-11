Vanhaezebrouck voor toptreffen met Club Brugge: "Ik reken op de fierheid van mijn spelers" Niels Vleminckx

13u43

Jupiler Pro League Zondag staat de topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. Het moet anders dan tegen PSG, zegt Hein Vanhaezebrouck. "Ik reken op de fierheid van mijn spelers om wat recht te zetten."

De Anderlecht-coach benadrukte dat het verlies tegen de Parijzenaars normaal was. Maar hij zag wel een gebrek aan persoonlijkheid bij zijn spelers. “Die arbiter trekt gemiddeld zes à zeven kaarten. Dinsdag: geen enkele. (droog) Hij had een rustige avond. Maar dat mag dus niet. We moeten in zulke matchen tonen dat we er zíjn. Niet denken met wie we van shirt willen ruilen. De fans kunnen dat misschien nog aanvaarden tegen PSG. Maar in een topper zoals tegen Club of Standard, zullen ze dat niet aanvaarden. Daar moeten we strijden voor elke morzel grond. Voor de clubkleuren.”

Club Brugge zal wel allesbehalve een hapklare brok zijn. Ondanks de straffe thuisreputatie van paars-wit tegen blauw-zwart. “Ze zijn in vorm. Niet dat ze over elke tegenstander walsen. Maar ze zijn efficiënt. Ze zijn fysiek sterk, slaan toe op de juiste momenten en zijn goed op stilstaande fases. Het is gewoon een goede ploeg met een goede trainer, voor wie ik veel respect heb. Maar goed: voor ons telt alleen de zege. Wij achtervolgen. Dit is een mogelijkheid om wat van onze achterstand in de competitie goed te maken. Voor ons is deze match twee keer belangrijker dan voor Club.”

Vanhaezebrouck kwam ook nog kort terug op de uitlatingen van Stanciu, die verwacht had meer te spelen. “Laat ons het zo zeggen: ik ben hier nu een maand. Maar de situatie van Stanciu was een jaar geleden al ongeveer dezelfde als nu. Ik begrijp zijn teleurstelling, maar soms moet een speler ook zichzelf in vraag durven stellen. Als je niet onder die coach speelt, en ook niet onder de vorige: sta dan eens voor de spiegel en vraag jezelf af waarom het niet werkt. Misschien is het niet per se de fout van de trainer.”

Spajic mogelijk klaar?

De kans bestaat dat Uros Spajic toch klaar geraakt voor de topper tegen Club Brugge. “We zullen zien, maar de tekenen zijn veel positiever dan we eerst hadden gedacht”, aldus Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck. “We zullen nog wat testen uitvoeren. En als hij niet klaar geraakt voor Club, zal hij na de interlandbreak zeker klaar zijn.”

