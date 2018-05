Vanhaezebrouck: "VAR heeft zijn nut bewezen" Hans Op de Beeck

06 mei 2018

21u03

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Wie op het einde van de match wint, prijst de videoref. Wie verliest, verkettert de man in het busje. Het lijkt wel het mantra van deze play-off 1. Terwijl blauw-zwart witheet van woede was, zei Vanhaezebrouck: "De videoref heeft hier zijn nut bewezen."

Nu niet dat Vanhaezebrouck er de man naar is snel van stapel te lopen. "We dachten dat we voor plaats twee strijdden, misschien is dat na vandaag wel plaats één geworden ja. Maar pas op voor Standard: na hun zege tegen Genk mengen ook zij zich in de titelstrijd. En Club blijft alles nog in eigen handen houden", aldus HVH op PlaySports. Hein was vooral te spreken over de tweede helft van zijn jongens. "Voor de rust vond ik ons iets te gejaagd spelen, al creëerden we wel enkele mogelijkheden. In de tweede helft deden we het beter, met meer rust aan de bal en speelden we het soms goed uit. Alleen die tegengoal was vermijdbaar. Opnieuw zo'n bal tussen de verdediger en de keeper (nadat Anderlecht eerder deze play-offs gelijkaardige goals geïncasseerd heeft, nvdr). Daar mag die nooit passeren."

Haast onwaarschijnlijk dat Anderlecht zich met nog drie matchen te gaan nu ook écht in het titeldebat mengt. En dat na een voor velen desastreuze wintermercato. Al moet vastgesteld worden dat Markovic opnieuw uitblonk en Morioka goed was voor alweer een belangrijke goal. Hein pareert snel: "We hebben er ook enkelen van de hand gedaan die ook belangrijk waren voor de ploeg hé. Ach, nu moeten we niet meer zeveren over een al dan niet geslaagde transferperiode. Als trainer kon ik met mijn staf trouwens niets anders doen dan de spelers waarover ik beschik, zo scherp mogelijk krijgen. Het enige wat telt, is dat we op speeldag 7 van play-off 1 op 2 punten staan van Club. Nu is het belangrijk te bevestigen donderdag tegen Standard, want ik herinneren me dat we eerder in deze play-offs ook al eens tot op drie punten van Club zijn geklommen."

Hét thema van de topper was opnieuw het aandeel van de VAR. In het Brugse kamp was de woede ongezien. Vanhaezebrouck: "Die 0-1 van Teo was 'limite'. Hun doelpunt was moeilijk te zien, de penaltygevallen waren duidelijk. Ik vind dat de VAR hier zijn nut bewezen heeft. Het was niet helemaal perfect, maar anders waren er enkele flagrante fouten gebeurd."

