Vanhaezebrouck trekt stekker bij AA Gent eruit Rudy Nuyens

14u59 1 BELGA Jupiler Pro League Hein Vanhaezebrouck is trainer-af bij AA Gent. Het Gentse bestuur en Vanhaezebrouck namen gisteren 'in onderling overleg' afscheid van mekaar, maar het was finaal Vanhaezebrouck die gisteravond de stekker uit de samenwerking trok.

Ivan De Witte kende tijdens het overleg met Michel Louwagie en zijn coach een bijzonder moeilijk moment, toen Vanhaezebrouck liet weten dat hij het beter vond om de samenwerking te beëindigen. De Witte had namelijk nog willen doorgaan met Vanhaezebrouck, maar die had niet langer het gevoel dat hij de zaken nog recht kon trekken. Uiteindelijk wou De Witte de coach die de club de voorbije jaren zoveel successen bezorgde niet in een onmogelijk parket brengen en stemde hij toe om de samenwerking te beëindigen.



Vanhaezebrouck werkte sinds de zomer van 2014 bij AA Gent en veroverde in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis. Hij werd toen verkozen tot Trainer van het Jaar en Sportcoach van het Jaar. In de Champions League 2015-2016 leidde hij de Buffalo's naar de 1/8ste finales, waarin Wolfsburg te sterk was. Vorig seizoen bereikte hij de 1/8ste finales van de Europa League na onder meer een stunt tegen Tottenham in de 1/16de finales. In mei verlengde Vanhaezebrouck zijn contract in de Ghelamco Arena nog tot medio 2019. Nu is het verhaal over. (RN)

