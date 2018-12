Vanhaezebrouck snapt het niet: “Penalty? Dat moeten ze mij toch eens uitleggen” ODBS

09 december 2018

23u17

Bron: Vier 1 Jupiler Pro League Opdoffer in het Astridpark voor Anderlecht: geen deugddoende zege tegen Charleroi, wel een puntendeling nadat het in de absolute slotfase een penalty tegenkreeg. De eerste penalty tegen Anderlecht dit seizoen, de eerste penalty voor Charleroi dit seizoen. Lardot bestrafte hands van Bornauw, tot onbegrip van Vanhaezebrouck: “Dat moeten ze mij toch eens uitleggen.”

Na een goal van een goeie Amuzu leek het jeugdige paars-wit op weg naar een welgekomen driepunter, zeker na het verlies van Club en de draw van Genk. Een penaltygoal van de door Anderlecht gegeerde Benavente besliste daar anders over. Vanhaezebrouck begreep het niet. “Hoe kan Bornauw nu een beweging naar de bal doen bij een kopbal vanop één meter? Dat is toch nooit bewust, laat staan dat hij een slaande beweging naar de bal doet. Dan moet je mij toch eens uitleggen waarom dit penalty is?” Geert De Vlieger, in ‘Sports Late Night’ op Vier: “Ik vond het op eerste gezicht een strenge beslissing, maar vanuit het punt waarop de ref de fase beoordeelt, begrijp ik zeker de beslissing. De bal gaat toch tegen een linkerarm die daar is waar hij niet moet zijn.”

Anderlecht had ook in de eerste helft al een penalty tegen kunnen krijgen. Dimata werd toen gespaard. Marc Degryse, ook in ‘Sports Late Night’: “Die fase vond ik veel meer penalty dan het geval met Bornauw. Dimata voelt dat hij onder de bal doorgaat en daarom houdt hij bewust die arm hoog in de lucht. Het is niet eens een reflex, hij voelt dat hij in de problemen zit en houdt de arm hoog. Hij trekt ‘m niet eens terug. Onbegrijpelijk eigenlijk dat de videoref hiet niet optreedt.”