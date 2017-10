Vanhaezebrouck schreeuwt zich vergeefs de keel schor, Stuivenberg wint op Anderlecht en redt zijn vel Pieter-Jan Calcoen

19u58 0 BELGA Jupiler Pro League De Genk-directie eiste een zege op Anderlecht van Albert Stuivenberg. Wel, dat deed de Nederlander dan maar: 0-1. Paars-wit speelde in theorie met elf, maar in de praktijk met tien: Lukasz Teodorczyk was onzichtbaar en had áltijd rood moeten krijgen.

De omroeper vroeg voor de aftrap een minuut applaus als eerbetoon aan het deze week overleden clubicoon Pierre Hanon. Het zou voor 19 uur de enige keer zijn dat de handen op elkaar gingen in het Astridpark. In de eerste helft belandde er letterlijk geen bal tussen de vier doelpalen. Anderlecht kon geen aanval die naam waardig opzetten en ook Racing Genk, waar coach Albert Stuivenberg voor het behoud van zijn job speelde, toonde weinig initiatief in een match die het moest winnen.

Toonbeeld van een inspiratieloos Anderlecht was Lukasz Teodorczyk. Hein Vanhaezebrouck nam zijn Poolse spits vrijdag voor de tweede keer sinds zijn aanstelling in bescherming, maar die goedkope lof wordt stilaan ongeloofwaardig. Teo was gewoon slecht - niets lukte. En dat deed de frustratie uiteraard alleen maar toenemen: in minuut 39 trapte hij op de achterlijn na op Aidoo, maar toch kreeg hij slechts geel van scheidsrechter Bart Vertenten. Enkele minuten eerder was ook Sofiane Hanni trouwens al aan de uitsluiting ontsnapt na een tackle.

Na de pauze was paars-wit wel snel wat het voordien niet was: gevaarlijk. Hanni opende fantastisch op Onyekuru, die de paal trof. In de nabeurt, na het betere botswerk, strandde de bal nog eens tegen het houtwerk. RSCA zou zich die misser duur bekopen, want Aidoo was wel efficiënt. Hij kopte een hoekschop voorbij Boeckx: 0-1. Het moet daarbij gezegd dat de Genk-verdediger zijn bewaker Appiah voor die goal een duw gaf.

De landskampioen reageerde op het veld via schoten van Gerkens en Onyekuru, ernaast deed het dat via de inbreng van Obradovic, Bruno en Hamdi Harbaoui. Mocht verrassend genoeg blijven staan: Lukasz Teodorczyk... Bizar - het nummer 91 was nergens -, maar toch oordeelde Hein dat Teo nuttig kon zijn in de zoektocht naar de gelijkmaker. Genk, normaal gezien toch een team dat aan de amusementswaarde van de neutrale toeschouwer denkt, beperkte zich dan weer tot verdedigen. In nood durft een mens zijn principes blijkbaar al eens verwaarlozen.

Intussen schreeuwde Vanhaezebrouck de keel schor. Hij wilde voorzetten vanop de flank zien - vandaar ook zijn wissels -, maar die waren er allerminst. Desondanks kwam die ene uitgelezen mogelijkheid op 1-1 nog, maar Harbaoui besloot onbegrijpelijk op doelman Vukovic. Stuivenberg deed zo wat zijn bazen vroegen - winnen -, Hein verloor zijn tweede match (op rij) als T1 van Anderlecht.



Als je natuurlijk geen spits hebt...

