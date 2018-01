Vanhaezebrouck: "Nooit gezegd dat we titel opgeven" Redactie

18u48

vtm

Onze collega's van VTM spraken in La Manga met de coach van Anderlecht. "Ik heb nooit gezegd dat we de titel opgeven. Alleen als de afstand (momenteel 13 punten, nvdr) dezelfde blijft of zelfs groter wordt, moet je niet gaan praten over de titel."

BELGA Vanhaezebrouck groet Van Holsbeeck hartelijk.