Vanhaezebrouck: "Hoe we het gaan omkeren? Club heeft na Nieuwjaar evenveel punten als ons"

16 februari 2018

Drie op vijftien. Anderlecht is doodziek. "We begonnen nochtans goed aan de partij, tot die onderbreking", zuchtte Hein Vanhaezebrouck na afloop. "Dat we amper kansen creëerden? Klopt, maar de tegenstander ook. Deze partij had op 0-0 moeten eindigen."

De wedstrijd werd iets voorbij het kwartier tien minuten stilgelegd, nadat Anderlecht-supporters rookbommetjes op het veld gooiden. “Ik betreur dat, maar ik kan de supporters begrijpen. Voor Nieuwjaar hebben ze nog goede momenten gezien, maar sindsdien is er veel veranderd. En dan eisen ze hun ongenoegen”, klonk het bij Vanhaezebrouck.

“Na die onderbreking heeft STVV bijgestuurd. Zo kwam Gerkens minder aan de bal en vonden we geen oplossingen meer. Na de ongelukkige tegengoal, waar Sels wegglijdt op het moment van het schot, konden ze alles dichtgooien. Dan werd het voor ons moeilijk."

“We proberen het beste te maken uit deze situatie. Er zijn nu eenmaal zaken gebeurd waar we geen controle over hebben. Hoe we het gaan omkeren? Waarom wordt die vraag enkel bij ons gesteld? Club heeft de transfers gedaan dat het wilde, maar haalt na Nieuwjaar evenveel punten als ons. Soit, we moeten hopen dat we nog enkele jongens kunnen recupereren. Daarnaast komt Trebel volgende week mogelijk terug.”