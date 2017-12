Vanhaezebrouck over duel tegen AA Gent: "Het wordt speciaal én moeilijk" Pieter-Jan Calcoen

13u43 14 Photo News Jupiler Pro League "Het waren fantastische jaren", blikte Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck terug op zijn passage bij AA Gent. Morgen is er evenwel geen plek voor emotie: "We willen met een positief gevoel de winterstop in."

Een landstitel, een kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League en een weergaloze stunt op Wembley tegen Tottenham in de Europa League: Hein Vanhaezebrouck drukte zijn stempel op de geschiedenis van AA Gent. Dit seizoen liep het echter minder, waarna HVH zelf afscheid nam en naar Anderlecht trok. Morgen kijkt hij zijn ex-club voor het eerst in de ogen.

"Het wordt speciaal", sprak Hein op zijn wekelijkse persmoment. "Maar ook heel moeilijk, want AA Gent voetbalt goed. Het is imposant. Bovendien hebben wij nog tegen geen enkele play-off 1-ploeg gewonnen en hebben we veel geblesseerden, met nu ook Kara en Onyekuru. Maar we willen met een positief gevoel de winterstop in."

Photo News

Sommige AA Gent-spelers verklaarden intussen dat ze bevrijd zijn sinds het vertrek van Vanhaezebrouck. "Zo gaat dat nu eenmaal", haalde hij de schouders op. "Als een coach weg is, dan beginnen ze te babbelen. Ze zouden beter babbelen als hij er nog is."

Tot slot verklaarde de T1 van Anderlecht dat hij ook tegen de Buffalo's op zijn youngsters Amuzu en Lokonga rekent. "We hebben weinig spelers, dus sowieso zullen zij deel uitmaken van de selectie. Ze verdienen dat ook: hun mentaliteit is goed en ze brengen kwaliteit bij. Zelfs na hun mooie debuut zijn ze met de voeten op de grond gebleven."

BELGA Francis Amuzu maakte vrijdag de enige goal tegen Eupen.

Photo News