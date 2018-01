Vanhaezebrouck onderschat W.-Beveren niet: "Offensief erg veel troeven" Pieter-Jan Calcoen

23 januari 2018

14u20 0 Jupiler Pro League Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor Waasland-Beveren, met Anderlecht-huurling Isaac Kiese Thelin. "Dat hij mag spelen tegen ons? Daar lig ik niet wakker van, dat is het leven."

't Is hoogst ongezien: op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck waren er slechts twee journalisten aanwezig. Dat had veel te maken met de ceremonie omtrent het ereburgerschap van voorzitter Roger Vanden Stock bij de gemeente Anderlecht. En misschien ook wel een beetje met de tegenstander: een match tegen Waasland-Beveren is niet zó sexy, toch?

Die mening deelt de Anderlecht-trainer niet. "Waasland-Beveren is niet toevallig een kandidaat voor play-off 1", aldus Vanhaezebrouck vanmiddag. "Er is niet alleen Morioka, maar ook heel veel kwaliteit op de flanken. Boljevic en Ampomah hebben snelheid en een individuele actie - Waasland-Beveren heeft aanvallend heel veel troeven. Daar is ook Kiese Thelin één van."

De Anderlecht-huurling zit intussen aan 11 goals op de Freethiel. Had Hein hem niet liever tot zijn beschikking gehad bij RSCA? "Op een bepaald moment waren hier veel spitsen en leek het beter om Thelin te verhuren. Dat hij tegen ons mag meespelen? Daar kan ik niet wakker van liggen. Het is het leven. Ik snap dat clubs dat soms liever vermijden, maar Waasland-Beveren betaalt om Thelin te hebben. Dan is het logisch dat hij mag voetballen."

Tot slot sprak Vanhaezebrouck, die sowieso de geschorste Hanni en de geblesseerde doelman Boeckx mist morgenavond, zich uit over de transferperiode. Tot dusver haalde paars-wit enkel Saief. "Offensief moet er nog iets bij", herhaalde de T1. "Na het vertrek van Beric en Harbaoui en de blessure van Onyekuru wordt het anders wel heel krap."