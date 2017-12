Vanhaezebrouck: "Nieuwe spits? Ik werk met de jongens die er zijn" Pieter-Jan Calcoen

14u12 0 Photo News Jupiler Pro League Anderlecht gaat in januari op zoek naar een nieuwe spits. Zal dat met inspraak van coach Hein Vanhaezebrouck gebeuren? Hij verraste: "Ik moei me nergens mee."

Zondag ontvangt Anderlecht Charleroi, het nummer twee uit de competitie. Mogelijk moet dat zonder Kara Mbodj gebeuren, hij heeft last aan de adductoren en trainde nog niet. Ook Nicolae Stanciu is onzeker, maar in principe geraakt hij fit. "Het wordt een moeilijke match", aldus Vanhaezebrouck. "Charleroi is een ploeg zonder zwaktes. Het is een enorm evenwichtig team, met een goeie organisatie en individuen die offensief het verschil kunnen maken. Een concurrent voor de titel? Daarvoor is het te vroeg."

Hetzelfde geldt voor uitspraken over de wintermercato. "Ik zal er pas op 1 februari over praten", glimlachte Hein. Het is algemeen geweten dat paars-wit een nieuwe spits zoekt. "Maar ik moei mij nergens mee en ik vraag niks", verraste HVH. "Ik zal werken met de jongens die er zijn. Het is wel waar dat onze efficiëntie beter kan, maar dat geldt voor de hele ploeg."

Tot slot was er een vraag over het Eurostadion. Brussel mist door de gekende perikelen immers zijn deelname als gaststad aan het EK 2020. Vanhaezebrouck hield, verstandig als hij is, de boot af. "Er zijn voldoende mensen die hier hun mening over kunnen geven, het is niet aan mij om dat te doen. (knipoogt) Ga beter eens langs bij de politici."