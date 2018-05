Vanhaezebrouck: "Niet onze fout dat Onyekuru niet naar WK gaat" Pieter-Jan Calcoen

18 mei 2018

13u53 0 Jupiler Pro League Henry Onyekuru blijft beroeren bij Anderlecht. De Nigeriaan zal niet blijven omdat hij, zo oordeelt hij, door de schuld van paars-wit het WK in Rusland mist. Hein Vanhaezebrouck pareerde: "Hij is niet klaar."

Henry Onyekuru voelt zich fit, na zijn knieblessure die hij eind vorig jaar opliep. De huurling van Everton traint al een paar weken mee, maar speelminuten krijgt hij niet. Bijgevolg besloot Nigeria om hem niet te selecteren voor het WK in Rusland. Dat is volgens de clan-Onyekuru de schuld van RSCA en dus zal hij niet nog een jaar in België spelen. Hein Vanhaezebrouck reageerde rustig: "Het is niet onze fout dat Henry niet naar Rusland mag. Iedereen ziet dat hij niet klaar is om te spelen - hij heeft schrik in de duels - en dan kan ik hem niet zetten om hem een plezier te doen. Trouwens, Henry heeft nog veel te bewijzen bij de nationale ploeg. Voor zijn blessure was hij ook geen vaste waarde, hé."

De voorbije dagen was Onyekuru niet op training. Volgens onze info is dat omdat hij ontevreden is en met Borussia Mönchengladbach onderhandelt. Vanhaezebrouck grijnsde: "Hij is ziek. Of hij echt ziek is? (droog) Hij is ziek."

Strijd om plek twee

Kwam uiteraard ook ter sprake op de persbabbel van Hein: de strijd om plek twee. Anderlecht kan enkel naar de voorrondes van de Champions League als het zelf wint van Genk en Standard verliest op Charleroi. "We hebben het niet meer in eigen handen", haalde Vanhaezebrouck de schouders op. "Ik kan niet voorspellen hoe het zal lopen, ik heb geen glazen bol. Het enige dat wij kunnen doen, is onze match winnen. Al was het maar om waardig te reageren na onze slechte prestatie op AA Gent vorig week en het seizoen op een mooie manier af te sluiten. Dat verdienen onze fans."