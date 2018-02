Vanhaezebrouck hekelt Anderlechtfans: "Ze moeten niet fluiten, ze moeten ons stéunen" Niels Vleminckx en Bart Fieremans

03 februari 2018

10u29 181 Jupiler Pro League Topschutter Hanni vertrok na wrijvingen met het Anderlechtpubliek en paars-wit heeft geen thuisvoordeel meer. Hein Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel. "Fans moeten steunen, niet fluiten."

Hein Vanhaezebrouck legde gisteren de vinger op een wonde die al jaren ettert in het Astridpark. Het publiek, of toch een deel ervan, werkt contraproductief. In de zomer van 2016 vertrok Steven Defour na een bierdouche naar Engeland, afgelopen herfst zorgden agressieve supporters voor het ontslag van René Weiler. En nu vertrekt er een speler die in anderhalf jaar tijd betrokken was bij 48 goals (23 goals en 25 assists). "Die fluitconcerten deden pijn. Zo kon het niet verder", vertelde Hanni gisteren in deze krant.

IJzeren vuist

"De fans moeten niet fluiten, ze moeten ons stéunen", benadrukte Vanhaezebrouck. De emmer is stilaan vol voor de Anderlechtcoach. Bij zijn aanstelling had die nog actief werk gemaakt van het aanhalen van de banden met de supporters. Zonder resultaat. Vandaar dat hij het geweer van schouder wisselt. Na de thuismatch tegen Bayern München zei de coach nog dat "een beetje meer steun deugd zou doen", maar hij oordeelt nu dat er grovere middelen nodig zijn om het publiek wakker te schudden. Als de zachte hand niet werkt, dan maar de ijzeren vuist, onderlegd met statistieken.

"Op verplaatsing hebben we 1 punt méér gepakt dan Club Brugge - toch de ploeg die zogezegd veel beter is dan wij. Maar thuis pakken we dertien punten minder. Dértien. Misschien heeft dat wel met de ploeg te maken. Maar ik kan wel zeggen dat de sfeer rond het veld Club Brugge punten opbrengt. Bij ons speelt dat helemaal niet. Nu is er de match tegen KV Mechelen. Een verraderlijke match? Thuis moet je altijd winnen. Normaal heb je een voordeel, als je op eigen veld speelt. Helaas kunnen wij momenteel niet zeggen dat dat het geval is."

"Ik hoop dat de fans beseffen in wat voor een moeilijke situatie we ons bevinden. Dat de spelers op het veld daar niéts aan kunnen doen. Dus ik hoop dat ze niet meer zo negatief zullen zijn. Ik verwacht steun, ook voor de jongeren die hun kans zullen krijgen. Anders zijn we helemaal vertrokken."

De supporterclubs zijn zich bewust van het probleem. Alleen: "De fans die Hanni uitfloten, waren overwegend mensen die er niet elke wedstrijd zijn en altijd champagnevoetbal verwachten", zegt Ludo Coninx, spreekbuis van het Fan Board. "En ik vind de vergelijking met de Brugse fans wat raar. De druk ligt daar nu eenmaal minder hoog. Maar Hein heeft zeker een punt wanneer hij zegt dat het gefluit achterwege moet blijven."

Protest tegen 'het beleid'

Toch valt in supporterskringen te horen dat er zondag protest te horen zal zijn in de tribunes. Niet tegen de ploeg, wel tegen 'het beleid', met Herman Van Holsbeeck die dan de klappen moet opvangen. De transferperiode zorgt voor bijkomende frustraties, zelfs al hield de premature overname Anderlecht in een houdgreep. Coninx: "Ik vind niet dat Van Holsbeeck de schuld is van alles - je kan maar roeien met de riemen die je hebt. Als je geen geld hebt, kan je niets kopen. Maar we hebben voor zoveel miljoen verkocht, terwijl we veel minder hebben uitgegeven. Wat is er dan met de rest van het geld gebeurd?"

"Thuis pakken we dertien punten minder dan Club. Dértien. De sfeer in Jan Breydel levert punten op. Bij ons speelt dat helemaal niet."