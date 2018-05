Vanhaezebrouck haalt nóg eens uit naar Standard-trainer: "Voor mij is Sá Pinto al lang geen collega meer" AB

11 mei 2018

13u54

Bron: Eigen berichtgeving 55 Jupiler Pro League Een dag na de clash tussen Anderlecht en Standard heeft trainer Hein Vanhaezebrouck wéér uitgehaald naar zijn collega Sá Pinto. " Sá Pinto komt van het buitenland naar de Belgische competitie en gooit hier alles overhoop", aldus Vanhaezebrouck op zijn wekelijkse persbabbel.

"Men verwijt mij dat ik niet collegiaal ben, maar voor mij is Sá Pinto al lang geen collega meer", zei Vanhaezebrouck tijdens de persbabbel. "Een collega is iemand die iedereen accepteert. Sá Pinto heeft in het begin van het seizoen met iedereen ruzie gemaakt. Wat was zijn reactie daarop? Geen persconferenties meer."

Vooral een gebrek aan wederzijds respect stoort de trainer van paars-wit. "Coaches kunnen discussies hebben met elkaar, dat is logisch. Maar die Sá Pinto heeft Karim Belhocine (assistent-trainer, red.) twee keer aangevallen met verwijten. Dan moet ik ook niet collegiaal zijn voor hem. Sá Pinto is dit seizoen al vier keer naar de tribune gevlogen. Hij heeft meer op het veld gestaan dan langs de zijlijn. Die cinema hier (Vanhaezebrouck verwijst naar het bekerduel, red.) was er los over, niet om aan te zien."

"Kijk, Sá Pinto komt van het buitenland naar de Belgische competitie en gooit hier alles overhoop. Ik heb maar van één ding spijt, dat ik gezegd heb dat hij nog maar twee weken actief zal zijn als trainer. (denkt na) Maar niemand kan me kwalijk nemen wat ik donderdag zei. Ik moet niet collegiaal zijn, in die twintig jaar dat ik trainer ben, heb ik nog nooit problemen gehad met andere coaches. Er was al eens een discussie met Peter Maes, Michel Preud'homme of Franky Dury, maar dat was altijd met wederzijdse waardering."