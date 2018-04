Vanhaezebrouck: "Geloof me, Club is een béétje nerveus" Niels Vleminckx

17 april 2018

14u01 6 Jupiler Pro League Standard-Anderlecht wordt morgen een match op leven of dood, weet ook Hein Vanhaezebrouck. "Als we eerste willen worden, hebben we geen marge voor fouten meer." Ook de VAR en het nieuwe stadion komen aan bod.

Niemand die bij Anderlecht momenteel écht gelooft in de titel. Ook Hein Vanhaezebrouck niet. Ja, op papier is het nog een mogelijkheid - vandaar dat HVH het debat niet uit de weg gaat. "En Club is toch een beetje nerveus, geloof me. En ik push mijn team altijd om het maximum te bereiken", knipoogt Vanhaezebrouck. Maar vooral: "We moeten na een seizoen als het onze vooral bescheiden zijn. Ons doel blijft de tweede plaats."

Stadion

Ondertussen is er sprake van een nieuw stadion bij Anderlecht. Coucke haalt in de Pano-reportage van morgenvanavond - hypothetisch - aan dat een nieuwe tempel in de buurt van Neerpede een optie zou kunnen zijn. "Maar daarin meng ik me niet", aldus Hein. Om met een lach te vervolgen: "Pas als ze me zouden vragen naar de inrichting van het stadion en wat er allemaal in zou moeten komen, zal ik iets zeggen."

Transfers

In het vroege transferbeleid - twee aanwinsten al - heeft Vanhaezebrouck wél een stem gehad, zo blijkt. "Dat is part of the job. Ik probeer mijn aandacht te verdelen in de mate van het mogelijke. Mijn focus ligt uiteraard op de play-offs en het klaarstomen van de spelersgroep. Maar het is ook normaal dat je als coach bezig bent met de samenstelling van de ploeg. Ik ben blij dat men zich ervan bewust is dat we niet kunnen wachten tot juni om aan de kern te werken."

SOS VAR

Tot slot: de VAR. Spelers vallen als vliegen in de zestienmeter. "Ik heb nog nooit één speler gevraagd om te vallen. En als het gebeurt, is het ook niet de schuld van de videoref", zegt Vanhaezebrouck. "Het is de verantwoordelijkheid van de ref. Hij beslist nog altijd of hij fluit of niet. Ik kan begrijpen dat spelers proberen om zo een fout uit te lokken. Maar het enige dat echt veranderd is, is de manier waarop er gevlagd wordt. Ze laten meer spelen." Alleen zijn de grensrechters ook daar niet altijd even consequent in. "Mijn eerste match met VAR, op Gent, zei de man mij dat hij de opdracht had gekregen om te laten spelen. Vijf minuten later wordt Teo afgevlagd, terwijl er duidelijk géén buitenspel mee gemoeid was. Toen vroeg ik me af: wat is men mij nu juist komen zeggen?"