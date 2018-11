Vanhaezebrouck: “Er mag tot dusver maar één ploeg tevreden zijn over haar prestaties op alle fronten” Redactie

02 november 2018

14u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Na zijn scherpe reactie na het gelijkspel tegen Lokeren, toonde Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck zich vandaag milder op zijn traditionele persbabbel. Volgens de coach van paars-wit mag enkel Racing Genk op dit moment tevreden zijn met zijn prestaties in alle competities. “Wij worden als het grootste probleem gezien, maar mensen vergeten dat wij met voorsprong de meesten veranderingen hebben ondergaan. ”

“Ik vond onze situatie in het begin nog positief, ondanks de nederlagen die er toen al waren”, begon Vanhaezebrouck met een terugblik. “Door omstandigheden - de druk die bij Anderlecht hoort en langs alle kanten wordt gezet - is de situatie er echter niet makkelijker op geworden. Voor bepaalde kerels is dat ook niet simpel om mee om te gaan, maar we moeten hier toch samen uitkomen.”

Volgens Vanhaezebrouck is de situatie waarin zijn team verkeert niet veel anders dan die bij andere teams. “Alleen wordt het daar allemaal niet zo uitvergroot. Tot op dit moment kan er maar één ploeg tevreden zijn met zijn prestaties in alle competities en dat is de leider. Andere ploegen zitten in dezelfde situatie als wij, maar Anderlecht wordt gezien als het grootste probleem. Mensen vergeten dat wij de meesten veranderingen hebben ondergaan, zowel in de bestuurskamer als in de spelerskern.”

Vanhaezebrouck haalde daarna Club Brugge en Standard als voorbeelden aan. “Club had op een bepaald moment één zege in zeven wedstrijden gepakt. Maar hoeveel las ik daar over? Weinig. Terwijl Club nog altijd met zijn kampioenenploeg van vorig jaar speelt. Standard werd vice-kampioen en pakte de Beker, maar waar staan zij nu? Er moet ook naar de omstandigheden worden gekeken. We moeten en zullen gewoon blijven werken. We hebben tijdens de zomer niet alles kunnen doen wat we wilden, maar net daarom is er in de volgende transferperiode misschien nog wat mogelijk.”