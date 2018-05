Vanhaezebrouck: "Club benadeeld? Het was vaak omgekeerd" Pieter-Jan Calcoen

08 mei 2018

14u08

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Jupiler Pro League De arbitrage na Club-Anderlecht blijft beroeren. Ook op het persmoment met Hein Vanhaezebrouck: "Club vindt dat het benadeeld was? Het was dit seizoen vaak omgekeerd."

De nervositeit bij Club Brugge neemt toe. Logisch, nu Anderlecht en Standard in de nek hijgen. "Ik heb voorspeld dat dat zou gebeuren", sprak Hein Vanhaezebrouck. "Maar anderzijds kan dat ook rap voorbij zijn. Mochten wij gelijkspelen tegen Standard - in se geen slecht resultaat voor ons, want dan behouden we onze kansen op de tweede plek - en Club wint op Charleroi, dan is het over, denk ik."

Daarnaast een thema: de kritiek van Club na de topper op de arbitrage. Bart Verhaeghe insinueerde zelfs dat Anderlecht bevoordeeld wordt door de refs. "Het verbaast me, na een seizoen vol fouten en commotie, dat plots enkel Club benadeeld wordt", was Hein cynisch. "Het was immers vaak ook omgekeerd. Ik blijf erbij dat de VAR zondag weinig fouten gemaakt heeft. Het contact tussen Gerkens en Vanaken? Ach, van zodra er contact is, valt men tegenwoordig, behalve bij ons."

Tot slot kwam de ziekenboeg van RSCA aan bod. "Er is veel evolutie bij Kara en Onyekuru, maar Standard komt voor hen wellicht te vroeg. Najar is eveneens twijfelachtig: hij is ziek."

Kums: "Nog drie wedstrijden knokken"

Ook Sven Kums kwam aan het woord. "We zullen nog drie wedstrijden moeten knokken, het worden drie finales", vertelde de voormalige Gouden Schoen die in Brugge een van zijn beste wedstrijden van het seizoen speelde. "Ik kijk niet zozeer naar mezelf, ik speel in de eerste plaats in functie van de ploeg. En als ploeg hebben we een goeie prestatie neergezet in Brugge, ondanks het feit dat het na de wedstrijd de hele tijd over de VAR ging. We stonden goed, eigenlijk zit het al de hele play-offs goed. Nu komen nog die drie finales en wij voelen ons klaar voor die uitdaging."

Met Anderlecht tegen Standard staat donderdag de Clasico op het programma en laat net de Rouches met 16 op 21 de ploeg in vorm zijn in deze play-offs. Bovendien is de Bekerwinnaar genaderd tot op vier punten van Club en behoort dus ook de titel nog tot de mogelijkheden. "Laat het duidelijk zijn dat Standard een team is met vele kwaliteiten, individueel kunnen zij het verschil maken. Maar of het ook de beste ploeg is? De beste ploeg zal aan het einde van de rit de titel pakken."