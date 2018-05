Vanderhaeghe vergiste zich tijdens rust: "Zei tegen spelers dat het 2-0 voor Anderlecht was" NP

20 mei 2018

21u37 0 Jupiler Pro League Eind goed, al goed voor AA Gent. De Buffalo’s hebben het beoogde Europees ticket beet. “Dat we het zélf geflikt hebben, maakt dit nóg grootser”, glunderde Yves Vanderhaeghe. Zijn gelukzalige glimlach kan u zich allicht wel inbeelden.

Opschudding tijdens de rust, in de bezoekende kleedkamer van Jan Breydel, toen Vanderhaeghe de tussenstand in Anderlecht – Genk meedeelde. “Ik zei dat het 2-0 was voor Anderlecht – ik had het verkeerd begrepen. (flauw lachje) Al snel herpakte ik me en liet ik weten dat Genk 0-2 leidde. Van een schokeffect gesproken. (lacht opnieuw) Gigot zei dat hij even iets aan zijn tikker kreeg.”

Het gevolg was dat AA Gent opnieuw scherp uit de kleedkamer kwam. Tot voldoening van Vanderhaeghe. “Misschien zorgde die bijkomende week vakantie, omdat we nu geen barrageduel moeten spelen, voor extra motivatie. (denkt) Ik vond ons tactisch echt heel sterk.” Vooral de rol van Kubo, andermaal als valse negen, bezorgde Club problemen – de Japanner vergat er na rust een tweede te scoren. En achterin speelde het duo Gigot-Bronn nóg sterker dan we van hen gewoon zijn – heeft er één eersteklasser zo’n centrale verdediging? “Ze waren subliem”, aldus Vanderhaeghe. “Ach, eigenlijk kan je van niemand zeggen dat hij vandaag een mindere dag gehad. Ik ben heel fier op mijn groep. We kunnen met opgegeven hoofd het seizoen afsluiten. (glundert) We hebben iets onmogelijks gerealiseerd. Of dit straffer is dan het Europees ticket dat ik vorig seizoen met KV Oostende haalde? Ja, dat vind ik wel. Als je ziet van waar AA Gent komt. Wellicht daarom dat de ontlading zo groot is.”

AA Gent verzamelt morgenochtend een laatste keer, samen met echtgenotes en kinderen, voor een gezamenlijke lunch. De spelersgroep zal dan ook een programma meekrijgen en gebrieft worden wanneer ze terug op de club verwacht worden – de internationals zullen zich uiteraard later aanmelden.