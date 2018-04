Vanderhaeghe spaart straffe taal niet na verlies op Sclessin: "De videoref? Dat ze die maar gewoon afschaffen" TLB

15 april 2018

10u44

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League AA Gent keerde zonder huiswaarts na de wedstrijd tegen Standard op Sclessin. De Rouches kregen in het slot een strafschop na een ingreep van Nana Asare op Junior Edmilson, waarna Renaud Emond de enige treffer van de avond tegen de touwen knalde. AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe noemde de Luikse zege voor de microfoon van Play Sports verdiend, maar een strafschop verdiende de thuisploeg dan weer niet volgens de ex-middenvelder. " De videoref? Dat ze die maar gewoon afschaffen", spaarde hij de straffe taal niet.

"De zege van Standard was verdiend", stak Vanderhaeghe van wal. "Ze waren scherper in de duels en wij zijn bijna nooit in ons spel gekomen - hoewel we toch enkele kleine kansjes hebben gekregen. Maar het geloof om die kansen om te zetten in doelpunten, ontbrak eveneens wat. Dus ik denk wel dat het een verdiende zege is voor Standard. Maar er was helaas weer heel wat discussie en ik denk dat iedereen weet waarover ik het heb."

Vanderhaeghe doelde op de strafschop, slim uitgelokt door Junior Edmilson. De trainer van de Buffalo's zag op het moment van het interview de beelden al. "We weten dat Standard twee spelers heeft die al een aantal jaren aan het duiken zijn. En ze doen dat heel goed, want ze krijgen enorm veel fouten en hebben een goede individuele actie. Maar dan zie je toch ook dat de scheidsrechters weinig ervaren zijn. Ze trappen er écht in. Want er was zelfs géén contact, en ik denk toch dat voor een fout er toch minstens contact moet zijn?"

Omdat de videoref enkel kan ingrijpen bij een kristalheldere fout, bleef het stil vanuit het busje. Daar begrijpt Vanderhaeghe niet. "Die VAR moeten ze afschaffen, zo simpel is het. Als je kijkt naar de kosten en de resultaten die ze halen, moet je er gewoon een streep onder trekken. Ze mogen niet ingrijpen, de ref blijft de baas. Het is zo’n goed systeem, waarmee je duidelijkheid kan creëren maar toch krijgen de videorefs geen stem. Die jongens zitten daar maar als een schaduw. Ze mogen toekijken en wachten tot de man met het fluitje zegt of ze iets mogen zeggen of niet. Dat klopt niet."

De fase die Vanderhaeghe dwarszit: