Vanderhaeghe probeert kritiek van zich af te zetten: "Raar dat er getwijfeld wordt aan mijn imago" Rudy Nuyens

21 september 2018

15u00 0 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe is niet ongevoelig voor de kritiek die hij na de nederlaag tegen STVV over zich heen kreeg, maar de coach van AA Gent voelt voldoende vertrouwen om zondag in de Slag om Vlaanderen vol voor de overwinning te gaan.

"We staan voor een enorm geladen wedstrijd", zegt Yves Vanderhaeghe. "Dit zijn de matchen die iedereen meteen aankruist als de kalender bekend gemaakt wordt. Dat heeft alles te maken met de rivaliteit tussen deze clubs. De duels tussen AA Gent en Club Brugge zijn altijd een clash en een strijd om de eer. Ik heb zelf drie confrontaties tussen Gent en Brugge achter de rug, ik heb ze ook alle drie gewonnen. Dat biedt geen zekerheid, het betekent wél dat we iets kunnen brengen tegen hen."

Vanderhaeghe verwacht een reactie van zijn spelers, na de pijnlijke thuisnederlaag tegen STVV. "We hebben twee zware werkpunten: efficiëntie voor doel én agressiviteit op het veld. Dat hebben we er de voorbije week absoluut in proberen te pompen. Ik verwacht dat de motivatie in de spelersgroep groot genoeg zal zijn om meer agressiviteit aan de dag te leggen."

De oorsprong van dat gebrek aan agressiviteit? "Het zijn brave jongens", zegt Vanderhaeghe. "Dat zie je in de wedstrijdstatistieken. We hebben tegen Bordeaux geen enkele gele kaart gepakt, terwijl je die match aan het verliezen bent. Dan zit er te weinig nijdigheid in. Tegen STVV maakten we maar 8 overtredingen. Dat is belachelijk weinig. We hadden wél 63% balbezit, maar je moet meer honger hebben om de bal snel te recupereren. Soms doen mijn spelers zich wat dat betreft een beetje te weinig pijn. Afgezien van de uitmatch in Eupen hebben we altijd meer balbezit gehad dan de tegenstander. We hebben een aanvallende en technische ploeg, we hebben de kansen wel, maar die worden te weinig afgemaakt. We moeten zelf onze wil opleggen en iets venijniger en slimmer zijn in de verdediging. De nederlaag tegen STVV is hard aangekomen, maar we weten dat we dat kunnen rechtzetten met een overwinning tegen Club Brugge."

"Ik kijk niet naar andere clubs", zegt Vanderhaeghe. "Maar bij AA Gent is het de trainer die de kansen mist en de tegengoals niet tegenhoudt, terwijl het in andere clubs de spelers zijn. Iedereen heeft tijd nodig, zeker als er zoveel spelers gekomen en vertrokken zijn."

Feit is dat er bij AA Gent bij elke nederlaag naar de trainer gekeken wordt. "Het is niet zo dat ik daar ongevoelig voor ben", zegt Vanderhaeghe. "Maar ik probeer dat van mij af te zetten en naar de volgende wedstrijd toe te werken. Ik probeer niet teveel te denken aan alle negativiteit, maar me vast te houden aan de goeie resultaten die ik al gehaald heb in het verleden. Ik vind het een beetje raar dat er toch ergens een twijfel bestaat over mijn imago. Ik vecht daar al heel lang voor. Van toen ik acht jaar was, droom ik er van om iets te verwezenlijken in het voetbal. Ik denk dat ik dat ook al wel gedaan heb. Het is de eerste keer dat ik er zo hard tegen moet vechten, alsof ik wel enige kennis van voetbal heb."

Of hij zich miskend voelt door de club? "In het gesprek met het bestuur heb ik deze week genoeg vertrouwen gevoeld. Aan wat in de pers komt, kan ik niet veel doen. Dat zie ik ook, maar ik probeer het naast me neer te leggen. Voor mij lukt dat nog enigszins. Maar er zijn wel mensen die het heel goed met mij menen, die me zeggen: ‘Met wat ben je eigenlijk bezig?’. Er is altijd een bron van wat gezegd en geschreven wordt, maar ik probeer me daar niet teveel van aan te trekken."