Vanderhaeghe over Anderson Esiti: "Soms hangen er drie mannen aan zijn lijf en valt hij nog niet" Niels Poissonnier

Jupiler Pro League Mee opgestaan tijdens de remonte van AA Gent: Anderson Esiti (23). Krachtpatser met een gevoelig kantje. Al jaren op zoek naar die ene climax…

Van een metamorfose gesproken. Esiti bibberde drie maanden terug nog op zijn benen. Schrik om iets verkeerd te doen en uitgekafferd te worden door Hein Vanhaezebrouck. Erger nog: om voor rust gewisseld te worden. Zoals een jaar geleden, in Genk. En afgelopen zomer, in Oostenrijk. "Zulke vervangingen zinderen na", beseft Yves Vanderhaeghe. "Kijk, als je voor het einde van de eerste helft al naar de kant moet – zonder een blessure wel te verstaan – , heeft iedereen dat gezien. Het is pijnlijker dan tijdens de rust in de kleedkamer te moeten blijven, want dat is minder opmerkelijk. Of ik dat ooit zou doen, iemand wisselen voor rust? (denkt) Je moet bij mij al héél véél verkeerd doen om tijdens de eerste helft vervangen te worden."

Té sterk

’t Is dankzij Vanderhaeghe dat Esiti de jongste weken opnieuw een hoog niveau haalt. Outstanding op Standard, afgelopen weekend, en eerder ook in Zulte Waregem nadrukkelijk aanwezig op het middenveld. In zijn gekende stijl. Krachtig als geen ander. Soms nog iets te lang met de bal lopend, maar ontfutsel het leer maar eens van de 2-voudige Nigeriaanse international. "Hij is gewoon té sterk", glimlacht Vanderhaeghe. "Echt waar. Soms hangen er drie mannen aan zijn lijf en valt hij nog niet. Hij draait er gewoon mee rond, zonder dat het een impact heeft. (grijnst) 'Wat een sterke beer', denk je dan. Want er zijn er die voor minder tegen de grond gaan."

Gevoelige jongen

De resultaten helpen hem natuurlijk. Esiti – een gevoelige jongen – fleurt op dankzij de straffe inhaalrace van de Buffalo’s. En dankzij het vertrouwen dat hij krijgt van zijn coach – alleen bij schorsing of blessure ontbreekt hij in de basiself. "Het enige dat nog ontbreekt, is een doelpuntje", weet Vanderhaeghe. Esiti weet niet hoe het voelt om te scoren – nog nooit was hij trefzeker in zijn carrière. "Hij heeft een periode heel dicht bij dat eerste doelpunt gezeten, als ik op training zijn afwerking zag. Jammer genoeg teert hij tegenwoordig weer iets te veel op zijn kracht. Je moet niet altijd hard naar doel trappen. Ik heb liever dat hij tussen de palen mikt, want een schot kan ook afwijken, hé. Maar Esiti wil echt alle records breken bij een afstandsschot. En dan verlies je je techniek."

In afwachting van die historische treffer hoopt Vanderhaeghe tegen Charleroi andermaal de beste Esiti te zien. Het zal nodig zijn voor AA Gent, want als er één ploeg is waarop de Buffalo’s de voorbije jaren hun tanden hebben stukgebeten, dan is het wel die van Felice Mazzu. "Charleroi is precies gemaakt om op verplaatsing te spelen. Het kan er ook doen wat het graag doet: vanuit de reactie voetballen, wachten op het foutje van de tegenstander en dan genadeloos toeslaan. We zijn gewaarschuwd… Het is belangrijk dat we op voorsprong komen, zodat Charleroi iets meer uit zijn vesting moet komen."

Als Anderson Esiti nu eens wat kracht zou inruilen voor precisie…