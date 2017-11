Vanderhaeghe: "Opnieuw rechtstreekse concurrent kopje onder trachten te duwen"

Yves Vanderhaeghe hoopt tegen Moeskroen op verlengstuk aan goeie reeks van AA Gent Luc Verweirder

16u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe en AA Gent gaan morgen tegen Moeskroen op zoek naar een vierde opeenvolgende thuiszege, en dus naar een 16 op 21 sinds de aanstelling van de Roeselarenaar als T1 in de Ghelamco Arena. Bij winst duiken de Buffalo's voor het eerst dit seizoen de top-zes binnen.

"Maar ik ben wel voldoende realist om te beseffen dat ook andere ploegen die in onze buurt geklasseerd staan zaterdag of zondag punten gaan pakken", houdt hij de druk wat af. "Eén zege zal niet volstaan Andermaal wordt het een match waarin we de kans krijgen een rechtstreekse concurrent kopje onder te duwen. Tegen Waasland Beveren en Standard is dat gelukt. Nu moet Moeskroen voor de bijl."

De Henegouwers bleven na een sterke competitiestart de voorbije weken steken op een magere 3 op 21, waardoor ze na de nederlaag tegen Anderlecht vorig weekend voor het eerst uit de linkerkolom van de rangschikking zijn weggevallen. AA Gent klom door de winst op Lokeren naast 'Les Hurlus' en Zulte Waregem (de tegenstander van volgende week) naar een gedeelde negende plaats.

"Uiteraard ontmoet ik Moeskroen liever nu ze wat op zoek zijn naar punten en vertrouwen, dan toen ze in het seizoenbegin iedereen verrastten. Met die sterke, balvaste spelverdeler Govea en die twee lastige spitsen Awoniyi en Bolingi. Ik spreek helaas uit ervaring (Moeskroen ging op de openingsspeeldag winnen in Oostende waar Vanderhaeghe toen nog aan het roer stond, red). Ik weet ook dat de nederlaag van Gent in Moeskroen (3-2 onder Vanhaezebrouck na een 0-2 voorsprong, red) hier heel hard op het vertrouwen van de spelersgroep had ingehakt. Het zijn allemaal dingen die ik in de voorbereiding van deze wedstrijd heb meegenomen. Moeskroen mag dan wat weggezakt zijn, tegen Anderlecht waren ze toch goed bezig. Het blijft een lastige ploeg waartegen je best je kansen kan afmaken en eerst op voorsprong komen. Ik herinner me dat dat met KV Oostende niet gelukt was door een misser van Musona voor open doel. Dat zie ik liever niet opnieuw gebeuren. We zijn op de goede weg en moeten nu vooral de concentratie hoog houden om, wedstrijd na wedstrijd. de inhaalrace verder te zetten. Want het wordt echt nog een werk van lange adem om vast in die top-6 te geraken, hoor."

Daarvoor kan Vanderhaeghe op een steeds omvangrijker aantal spelers rekenen. "Saief en Foket hebben er weer een volledige wedstrijd met de beloften opzitten, en staan dus weer iets verder in hun evolutie richting de basisploeg. Ook Andrijasevic speelde met het B-elftal. Hij incasseerde een trap en kon woensdag niet trainen, maar sloot vandaag wel weer aan en oefende zonder hinder."

Toch komt de Kroaat niet voor in de wedstrijdselectie (van 21 namen!), evenmin als Damien Marcq. "We moeten ons houden aan de regels van het aantal Belgen en dat speelt in het nadeel van sommige buitenlanders. Zeker nu zowat iedereen fit is, moet ik elke keer weer het rendement van iedereen afwegen en keuzes maken. Voor de ploeg, voor de bank en voor wie ernaast valt. Daarbij ga ik niet zomaar wisselen, ik geef graag vertrouwen aan de jongens die het goed gedaan hebben."

Een ongewijzigde basisploeg mag dus worden verwacht, mét Yuya Kubo die op Lokeren nochtans weer beneden het niveau van zijn eerste Gentse topmaanden bleef. "Het heeft met vorm te maken", bedenkt Vanderhaeghe. "Want ik stel vast dat Yuya elke wedstrijd zijn kilometers maakt. In de analyse van de wedstrijd pikt hij ook op wat wij hem aangeven dat beter kon, waar hij andere keuzes had kunnen maken. Straks zit ik nog even met hem samen, ik heb nog wat individuele beelden geknipt die ik met hem wil bespreken."

Om het niveau van Nana Asare op te krikken, rekent Vanderhaeghe dan weer op de medische staf. "Dat onze aanvoerder het dit seizoen moeilijker heeft om top te zijn, is op zich niet zo onlogisch als je bedenkt dat hij twee operaties aan de knie en eentje aan de rug heeft ondergaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat de allerbeste Asare zeker een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de Rode Duivels (de geboren Ghanees bezit sinds mei het Belgisch paspoort en speelde voor Ghana enkel vriendschappelijke interlands, red). Hij ondergaat de komende vier weken opnieuw een intensievere medische behandeling om zijn lichaam helemaal in orde te krijgen. In Lokeren vond ik hem overigens alweer een pak scherper."

