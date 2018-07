Vanderhaeghe niet blij met keuze voor Laforge: "Er wordt een scheidsrechter aangeduid die ons vorig seizoen tegen Standard zwaar heeft benadeeld" Redactie

26 juli 2018

14u33 0 Jupiler Pro League Morgenavond start met Standard - AA Gent een nieuwe competitie in de Jupiler Pro League. Daags voor de confrontatie tussen Rouches en Buffalo's liet AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe onder meer zijn licht schijnen over Nicolas Laforge, de scheidsrechter van dienst. Vanderhaeghe toont zich allerminst gelukkig met de keuze van de ref.

"Verleden jaar zijn we in matchen tegen Standard vrij regelmatig benadeeld", zei Vanderhaeghe. "Het zou deugd doen om hen ook eens een peer te kunnen stoven. Ik wil niemand direct gaan bevooroordelen, maar de logica in de keuze van de scheidsrechter is heel ver weg. Ik denk dat iedereen met een propere lei aan dit seizoen begint. En eigenlijk doen ze ons weer nadenken over vorig seizoen. Er wordt een scheidsrechter aangeduid die ons zwaar benadeeld heeft in de laatste minuut, met een denkbeeldige fout. Ik ben heel tevreden dat hij nog geen scoutingen heeft kunnen bekijken van dit seizoen, van onze blocs die er vorig jaar ook niet waren. Ik vind het een heel 'ambetante' keuze, dat ze dezelfde ref aanduiden om deze match te fluiten. Terwijl die vent misschien met heel veel vertrouwen en heel veel concentratie aan zijn fysieke kracht heeft gewerkt, om beter te doen dan verleden jaar. Jammer, dat ze juist die meneer, die waarschijnlijk objectief en oprecht gaat fluiten, hebben aangeduid. Ik vind het een heel vervelende keuze."

In december van vorig jaar keurde Laforge in de slotfase van Standard - AA Gent een kopbalgoal van Samuel Gigot af wegens een overtreding. Daardoor bleef het op Sclessin 0-0. Laforge floot nog voor de bal in doel belandde. De videoref kon dus niet tussenbeide komen, tot woede van heel AA Gent.