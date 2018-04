Vanderhaeghe gaat vol voor tweede plaats met Gent: "Hebben kwaliteiten om het tot goed einde te brengen" Rudy Nuyens

20 april 2018

16u27 0 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe is er de man niet naar om snel op te geven. De 1 op 6 tegen Standard en Genk heeft hem ontgoocheld, maar de coach van AA Gent kijkt alweer vooruit, naar de tweede plaats. "We hebben daar de kwaliteiten voor."

AA Gent moet zondag naar Charleroi, dat donderdag een oplawaai van jewelste kreeg in Brugge. "We weten dat je op Charleroi altijd weinig ruimte krijgt", zegt Yves Vanderhaeghe. "Het is een moeilijk te bespelen ploeg. Ze hebben wel al een hele tijd niet meer gewonnen. Ze zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen, maar ze krijgen snel weer een kans om hun nederlaag in Brugge goed te maken. Als je al zolang niet meer gewonnen hebt, kan de honger en de wil nog zoveel groter zijn. We gaan Charleroi zeker niet onderschatten, ook al hebben ze met zware cijfers verloren in Brugge."

"Het is belangrijk dat we ons eigen spel terug kunnen vinden", aldus Vanderhaeghe. "We hebben de analyse van de match tegen Genk gemaakt. Ik vond niet dat er geen inzet was, maar we kenden wel teveel slordigheden aan de bal. Dat zou kunnen te maken hebben met frisheid. We hebben er de nadruk op gelegd dat simpele dingen goed moeten zijn om tot kansen te komen. Aanvallend brachten we te weinig tegen Genk. We werden recht gehouden door een goeie mentaliteit én door onze verdediging, die er staat. Daar kan je op bouwen. Als je kan rekenen op een defensie die de nul houdt, heb je maar één doelpuntje nodig om met de drie punten naar huis te gaan."

Vanderhaeghe beseft dat de kentering er snel moet komen. "In play-off 1 gaat het rap, elke wedstrijd weer moet het er ‘boenk op zijn’. Het is niet zo dat de wil er niet is, maar we maken technische fouten die in play-off 1 niet thuis horen. Dat kan opgelost worden door het simpel te houden. Je moet niet altijd de actie willen maken als je in de tang van de tegenstander zit. Dan moet je de combinatie zoeken. We speelden tegen Genk te stereotiep en te doorzichtig."

Vanderhaeghe ziet ook de grilligheid van zijn team in deze play-offs. "Het was twee keer heel goed, daarna werd dat twee keer getemperd. Maar het zou heel goed kunnen dat het zondag weer helemaal omdraait. We hebben oefenvormen getraind om de combinaties in het spel te krijgen, daar heb ik toch wat mooie dingen gezien."

AA Gent verloor in de reguliere competitie met 2-1 op Mambourg, in een wedstrijd waarin de Buffalo’s twee penalty’s onthouden werden. "Misschien zal dat toch wel wat leven bij de jongens, omdat ze daar hun brood van de tafel gepikt zagen", aldus Vanderhaeghe. "We kunnen dat niet meer veranderen, maar we zouden er bij wijze van eerherstel graag onze punten terughalen. Maar alleen maar op revanche spelen, is ook niet aangewezen. Wat toen gebeurd is, moet je uiteindelijk aanvaarden. We moeten verder."

Yves Vanderhaeghe deed er de voorbije dagen alles aan om zijn spelers weer vertrouwen te geven. "Streng, maar rechtvaardig", zegt hij lachend. "Als ze een volledig verkeerde controle doen, moet je niet zeggen: ‘Goed gedaan’. Maar we hebben wel de goeie momenten van de match tegen Genk getoond in onze analyse. Je moet verder, je kan moeilijk met een negatief verhaal naar de volgende wedstrijd toeleven. De jongens hebben vertrouwen verdiend. Het kan altijd eens minder gaan, maar dat moet je dan zo snel mogelijk proberen om te buigen. We zijn van zeer ver gekomen, maar we zijn nu zover. Dan moet je door en zorgen dat je het tot een goed einde brengt. Ik denk dat we daar alle kwaliteiten voor hebben. Het is echt niet de bedoeling dat we zeggen: ‘We hebben al genoeg getoond dit seizoen’."