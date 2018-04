Vanderhaeghe focust weer op het positieve: "Er werd zelfs té scherp getraind" Rudy Nuyens

17 april 2018

08u26 0 Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe heeft intern de puntjes op de i gezet na de nederlaag op Sclessin, maar aan de vooravond van de match tegen RC Genk slaat de coach van AA Gent die bladzijde om.

Yves Vanderhaeghe wil nog één keer terugkomen op de match op Standard. "Iedereen heeft intussen kunnen zien dat het een grote schwalbe was van Edmilson. We hebben ook mensen die dagelijks met videobeelden bezig zijn. We hebben alles vertraagd, we hebben heel erg gezocht naar een contact dat er zou geweest zijn. Daarom wil ik nog één keer iets zeggen over de VAR. We beschikken over een heel mooi systeem, dat problemen kan oplossen. Maar het blijft jammer dat de mensen die instaan voor dit systeem, niet gehoord worden. Ik weet hoe het reglementair in mekaar zit, maar ik zeg: laat ons de VAR volledig afschaffen. Dan gaan we weer naar het vroegere systeem, waarin we de beslissing van de scheidsrechter gewoon moeten aanvaarden, juist of niet."

