Vanden Borre? Hein diplomatisch tegen onze videoman: "Ik ga daar niets op zeggen" Mathieu Goedefroy

23u27 6

Hein Vanhaezebrouck laat zich niet vangen. De coach van Anderlecht was vanavond (alweer) slim genoeg om niet te reageren op de verschillende transfervragen van de aanwezige journalisten. Onze videoman vroeg Hein of hij de openlijke sollicitatie van Anthony Vanden Borre vanmorgen opgemerkt had, maar ook daarbij toonde Vanhaezebrouck zich een diplomaat. "Ik ga daar niets op zeggen."

HLN