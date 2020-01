Vandaag deadline voetbalcontract: Pro League rekent op meer dan 80 miljoen



NVK

21 januari 2020

07u08 0 Jupiler Pro League Wie een bod wil doen op één van de loten van het voetbalcontract moet er snel bij zijn. De deadline is vandaag. Pro League-CEO Pierre François opent straks de gesloten enveloppen. Hij - en samen met hem de rest van de voetbaltop - rekent erop dat het totaalbedrag het huidige tv-contract zal overstijgen. Momenteel verdienen de clubs zo’n 80 miljoen per jaar aan de rechten.

Het nieuwe contract gaat in vanaf komende zomer. Kandidaat-rechtenhouders kunnen op maar liefst elf verschillende loten bieden. Dit gaat om de klassieke pakketten, zoals de live-uitzendingen van de wedstrijden van de competities, de magazines en de maandagtalkshow.

Omdat voetbalfans wedstrijden meer en meer online beleven, zal het aandeel van de digitale loten significant groeien. De bedoeling is dat de kijker niet meer absoluut een decoder van Telenet of Proximus nodig zal hebben. Wie liever alléén samenvattingen ziet, of tijdens de wedstrijd meteen de belangrijkste fases op z’n smartphone wil bekijken, zou moeten kunnen kiezen voor een gepersonaliseerd (online) abonnement.

Een definitieve beslissing volgt er pas vrijdag. Dan komt er een bijzondere algemene vergadering samen, waarbij alle profclubs stemmen over de biedingen.