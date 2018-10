Vanaken speelt op Sclessin 200ste wedstrijd in Belgische hoogste klasse: zó beslissend was hij tot dusver MH

05 oktober 2018

07u00 0 Jupiler Pro League Mijlpaal voor Hans Vanaken zondag op Sclessin. De draaischijf op het Brugse middenveld speelt er zijn 200ste wedstrijd in de Belgische hoogste klasse en intussen was hij al goed voor liefst 51 goals en 49 assists.

We schrijven 28 juli 2013. Het vaderlandse voetbal maakt kennis met Hans Vanaken. In zijn debuutwedstrijd loodst hij Lokeren in het Astridpark met twee goals naar een stuntzege (2-3). Vooral zijn tweede legt hij met links piekfijn in de bovenhoek. Niet zijn enige treffer voor de Waaslanders met de linker overigens. Van zijn 19 goals voor Lokeren scoorde hij er zes met de mindere voet. Vanaken ontpopte zich tot een seizoensrevelatie.

51 doelpunten heeft Vanaken op de teller staan in de Jupiler Pro League - 19 voor Lokeren, 32 voor Club. Of het nu met rechts, links of met hoofd is: 't maakt hem allemaal niet uit. 26 stuks lukte hij met de rechter, 13 met links en 12 met een kopslag. Uitgerekend tegen grote rivaal Anderlecht scoorde de intelligente middenvelder eind augustus dit jaar zijn 50ste treffer in de Belgische hoogste klasse (2-1-zege).

Malinwa

In de zomer van 2015 verkaste Vanaken van Lokeren naar Club Brugge. In de 16de finales van de Beker van België trof de Limburger op het veld van Patro Eisden Maasmechelen een eerste keer raak - Club won die partij uiteindelijk met 0-4. Op 29 november dat jaar volgde de eerste competitietreffer voor blauw-zwart. In en tegen KV Mechelen bogen de troepen van Michel Preud'homme na rust een 1-0-achterstand om in duidelijke 1-4-cijfers. Vanaken tekende in minuut 88 voor de 1-4.

Aandeel in eerste landstitel in elf jaar

15 juni 2016: hoogdag voor de Brugse aanhang. Op Jan Breydel vernedert Club Brugge Anderlecht met 4-0. De eerste landstitel in elf jaar is een feit. Vanaken zorgt op het uur met een rake kopslag voor het derde doelpunt. Met tien goals en negen assists had de middenvelder een belangrijk aandeel in het kampioenschap.

DE CIJFERS VAN VANAKEN IN DE JUPILER PRO LEAGUE

Lokeren:

76 wedstrijden

19 goals:

* 7 met rechts - 6 met links - 6 met het hoofd

* 10 in thuiswedstrijden - 9 in uitmatchen

* 3 in kleine rechthoek - 14 in baklijn - 2 buiten zestien

20 assists:

* 12 met rechts - 7 met links - 1 met het hoofd

* 11 in thuiswedstrijden - 9 in uitmatchen

* 0 in kleine rechthoek - 3 in baklijn - 17 buiten zestien

Club Brugge:

123 wedstrijden

32 goals:

* 19 met rechts - 7 met links - 6 met het hoofd

* 21 in thuiswedstrijden - 11 in uitmatchen

* 7 in kleine rechthoek - 22 in baklijn - 3 buiten zestien

29 assists:

* 23 met rechts - 5 met links - 1 met het hoofd

* 22 in thuiswedstrijden - 7 in uitwedstrijden

* 0 in kleine rechthoek - 3 in baklijn - 26 buiten zestien