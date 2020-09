Vanaken loodst Club met twee treffers naar eerste thuiszege TTV/ODBS

12 september 2020

22u42 58 Club Brugge CLU CLU 4 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Jan Breydel kraaide van de pret. Eindelijk weer fans, eindelijk weer punten op Olympia voor Club. Vanaken leidde blauw-zwart met twee treffers al bij al vlotjes langs Waasland-Beveren: 4-1.

Nooit eerder was Olympia zó enthousiast voor de komst van Waasland-Beveren - ’t zijn rare tijden, niet? De bijna 9.000 aanwezigen gingen van bij de aftrap door hun dak, Club Brugge was opnieuw één met de hondstrouwe twaalfde man. De fans die de match tegen Waasland-Beveren en niet Cercle of Anderlecht geloot hadden, lieten het alvast niet aan hun hart komen. Blauw-zwart trok in het openingskwartier als vanouds alle registers open. Met een ontketende Dennis en Mata op rechts in de hoofdrol greep Club de Waaslanders zoals verwacht bij de keel. Op het kwartier wees Lambrechts gezwind en gedecideerd naar de stip toen Dennis gretig neerging na een contact van linksachter Khammas. Vanaken trapte zijn tweede van het seizoen tegen de touwen - Jan Breydel amuseerde zich rot. De pletwals van weleer leek terug - al had de tegenstander daar veel mee te maken.

Opschudding op het halfuur, toen Vukotic hard doorging op Mata. Doorspelen oordeelde Lambrechts, die zag hoe Waasland-Beveren na de beste aanval van het seizoen aan de overkant gelijk maakte via Heymans. Club schreeuwde moord en brand, maar zelfs na tussenkomst van de VAR bleef de goal geldig - een beetje compensatie voor de lichte strafschop leek het wel. Anders dan tegen Charleroi of Beerschot liet blauw-zwart zich deze keer niet afbluffen - nog voor de rest zette Vanaken op hoekschop van Vormer orde op zaken.

Nauwelijks vijf minuten ver in de tweede helft was de match gespeeld. Okereke, die de voorkeur kreeg op Diatta, scoorde in de kluts zonder dat hij het zelf goed en wel besefte. Klaar voor het uur - dat was in de vorige thuismatchen anders geweest. Mignolet moest twee keer goed plat bij tegenstoten, niemand die er evenwel aan twijfelde dat Club de derde seizoenzege nog uit handen zou geven. Het slothalfuur werd een gezellige avondwandeling. Clement gaf Krmencik en De Ketelaere speelminuten in de hoop dat ook zij wat vertrouwen konden tanken… met succes. Kort voor affluiten lukte Krmencik op een prachtige voorzet van Sobol eindelijk zijn eerste officiële goal - een enorme bonus voor Club en de Tsjech, die zichtbaar geëmotioneerd was na zijn eerste treffer.

Club wint uiteindelijk afgetekend van een moedig Waasland-Beveren, dat toch probeerde te voetballen in Jan Breydel. Blauw-zwart telt 9 op 15. En dat valt best mee ondanks die twee pijnlijke thuisnederlagen zonder fans begin dit seizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.