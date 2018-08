Vanaken: "Ik ben nooit beter geweest" Niels Poissonnier en Tomas Taecke

05 augustus 2018

08u26 0 Jupiler Pro League The time is now. 2018 moet het jaar van Hans Vanaken (25) worden. De titel en Supercup heeft hij al, de Gouden Schoen nog niet. "Eén goeie stemronde is geen garantie..."

Ten laatste over twee weken moeten de stembulletins voor de eerste ronde binnen zijn. "Wie ik zou invullen?", lacht Vanaken. "Hmmmm. Edmilson op één. Carcela op twee. En op drie... (lang stil) Nee, wacht, Carcela op drie en Nakamba op twee."

Marvelous Nakamba? Da's opmerkelijk. Veelal wordt gestemd op offensieve jongens.

"Er is te weinig waardering voor het werk dat Nakamba levert, simpelweg omdat het niet zo opvalt. Maar het is net een kunst om in de schaduw van anderen te spelen. Ik weet hoe belangrijk Nakamba voor ons is. Door hem kunnen Ruud (Vormer, red.) en ik ons ding doen op het middenveld. Hij zorgt voor de balans. 't Is ook zijn verdienste dat we vanaf de eerste speeldag van vorig seizoen niet veel meer gelezen hebben over het gemis van Timmy (Simons, red.)."

