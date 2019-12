Vanaken: “Gent moest winnen, wij wilden graag winnen”, Odjidja: “Hebben David gemist” XC/LPB/JBE

22 december 2019

16u50 0 Jupiler Pro League AA Gent en Club Brugge deelden de punten na een intense topper (1-1). Dennis opende de score met een kopbalgoal, nadien zette Vadis Odjidja de gelijkmaker op het bord. “Een belangrijk doelpunt”, vertelde de kapitein van de Buffalo’s.

“We speelden een goede match, dus het had spijtig geweest mochten we vandaag voor eigen fans verloren hebben. Dat David opnieuw belangrijk was met een assist? Ja, we hebben hem gemist”, klonk het bij Odjidja. “We begrepen natuurlijk dat hij er niet was (David verbleef een tijdje in Canada na het overlijden van zijn moeder, red.). Iedereen steunde hem en we zijn blij dat hij terug is. Hij is belangrijk voor ons team.”

“Dat we ook deze match konden winnen? Ja, we zouden het niet gestolen hebben. We hadden enkele kansen, denk maar aan die bal op de lat. Het is wat het is. We moeten tevreden zijn met een gelijkspel. En nu volgt Standard. Hopelijk kunnen we winnen tegen zo’n rechtstreekse tegenstander. We moeten zorgen dat we klaar zijn tegen donderdag.”

Mignolet: “Goed resultaat”

Simon Mignolet kon vrede nemen met het gelijkspel in de Ghelamco Arena. “Het was een hardbevochten wedstrijd, met veel duels op een zwaar veld, zoals de Slag om Vlaanderen moet zijn”, zei de Club-doelman na afloop. “Een punt hier is een goed resultaat. Zo behouden we onze voorsprong in het klassement. We hadden zelfs kansen om de wedstrijd te winnen, maar een gelijkspel is een correcte uitslag.”

Mignolet had een wereldsave in huis bij een schot van Kums, maar een ‘clean sheet’ was hem vandaag niet gegund. “Ja, dat is nu eenmaal voetbal. Spijtig genoeg valt die bal voor de voeten van Odjidja en wordt het zo 1-1. Nu, we hebben niet gepanikeerd na de gelijkmaker. Die les hebben we getrokken uit de wedstrijd tegen Antwerp (waar Club na een 0-1-voorsprong met 2-1 verloor, red.). Op naar de volgende wedstrijd. Als we die winnen, sluiten we een geslaagd 2019 op mooie wijze af.”

Vanaken: “Gent moest winnen, wij wilden graag winnen. Een gelijkspel is niet verkeerd”

“Het veld liet het niet toe om makkelijk te voetballen, dus werd er vaak met de lange bal gespeeld. Jammer, want de twee best voetballende ploegen stonden tegenover elkaar”, aldus Hans Vanaken. “We begonnen niet goed aan de match, maar herstelden nadien het evenwicht. Uiteindelijk kon de match beide kanten uit. Dit is misschien wel de juiste uitslag”, vervolgde de middenvelder. “Dat we een andere spits kunnen gebruiken? Niet per se. Percy (Tau, red.) speelde de voorbije weken heel goed, vandaag iets minder. Vandaar dat de trainer hem wisselde. Dan kwam er met Charles (De Ketelaere, red.) een ander type in de ploeg. Hij kreeg ook nog een kans op de 0-1. Vandaag moest Gent winnen, wij wilden graag winnen. Een gelijkspel is niet verkeerd”, besloot Vanaken.