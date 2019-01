Vanaken en Wesley zetten scheve situatie recht in Oostende, Club verkleint achterstand op leider Genk tot 7 punten Yari Pinnewaert & Tomas Taecke

27 januari 2019

16u24 1 KV Oostende KVO KVO 1 90' + 13' 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge won vanmiddag relatief makkelijk en verdiend van buur KV Oostende. Twee strafschoppen in de tweede helft beslisten de derby, waarin KVO ondanks de vroege voorsprong te licht uitviel voor de landskampioen.

’t Was van moeten voor Club Brugge, dat zich na de uitschuiver van Racing Genk geen nieuw puntenverlies kon veroorloven. Bij KV Oostende lag de focus vooral op de terugmatch van de halve finales in de beker, maar de Bruggelingen hadden de drie punten écht nodig. Veel slechter kon de match voor Club evenwel niet beginnen. Amper afgetrapt schoot Vanlerberghe - door blauw-zwart aan KVO verhuurd - een vrijschop door de muur voorbij Horvath tegen de touwen. De kustploeg meteen op voorsprong, Club al vroeg met de handen in het haar. De reactie van de landskampioen liet niet op zich wachten. In een sterk openingshalfuur voetbalde Club een pak kansen bij elkaar, alleen ontbrak de afwerking. Denswil, Wesley, Vormer en Amrabat: geen van hen wist een goeie kans om te zetten in een doelpunt. Ook Dutoit stond sterk te keepen, Vanaken trof de paal. Met de rust in zicht nam Club gas terug, toch was de voorsprong van Oostende halverwege best onverdiend.

Club nam ook in de tweede helft het heft in handen, met een vroege gelijkmaker als gevolg. Faes haalde Schrijvers onderuit in de grote rechthoek, Lardot wees gedecideerd naar de stip. Vanaken zette de elfmeter netjes om, Club verdiend op gelijke hoogte. Voorbij het uur dacht blauw-zwart na handspel van De Bock een vrijschop net buiten de zestien meter te krijgen, maar de VAR gaf Club een tweede strafschop. Deze keer nam Wesley plaats achter de bal, opnieuw was Dutoit kansloos. Club via twee penalty’s op voorsprong, dit terwijl Oostende nauwelijks nog iets kon terugdoen. Enkel Sakala kreeg nog een goeie kopkans om zijn team weer in de match te brengen, maar hij kon Horvath niet verontrusten. In de slotfase wou KVO nog een strafschop nadat Denswil de bal hard tegen de arm van Vanaken knalde, maar daar gingen de scheidsrechter en de VAR niet op in. Nakamba werd nog uitgesloten nadat hij zijn tweede geel pakte. Twee penalty’s beslisten uiteindelijk een best pittige derby, waarin Club verdiend de drie punten pakte. De Bruggelingen doen een goeie zaak met het oog op de titelstrijd, KVO zal woensdag beter moeten doen wil het in mei naar de Heizel voor de bekerfinale.

