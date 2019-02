Vanaken baalt na topper: “We moesten hier altijd winnen” - Amuzu: “Kampen te vaak met snelle tegentreffer” GVS

24 februari 2019

16u58

Bron: Proximus Sports 0 Jupiler Pro League Hans Vanaken zag het 2-2-gelijkspel op het veld van Anderlecht als een gemiste kans. “We domineerden het eerste halfuur en moesten altijd meer scoren.” Francis Amuzu hekelde dan weer de snelle tegengoal.

“We domineerden het eerste halfuur, langs de kant van Anderlecht kwam er niks”, vertelt Hans Vanaken meteen na de topper. “En dan maken zij bij de eerste aanval 1-1 waardoor ze vertrouwen tanken. Even hebben we het dan lastig, maar in de tweede helft eisten wij toch weer de bal op. Helaas ontbrak het ons om dat overwicht in kansen om te zetten. We waren enkel gevaarlijk via de flanken, maar de voorzetten vielen niet goed. Maar met het eerste halfuur in gedachten moesten we hier altijd winnen. We hadden toen eigenlijk toen al meer moeten scoren.”

Amuzu: “Alweer dom tegendoelpunt”

Francis Amuzu viel gretig in en bezorgde Bolasie na een knappe actie zijn tweede treffer van de namiddag. “Ik ben tevreden over mijn invalbeurt”, sprak hij na de kraker. “Ik heb er alles gedaan om beslissend te zijn en dat is gelukt. Ik denk dat we sterk in blok waren, maar zij scoren uiteindelijk nog 2-2, spijtig. Maar wij kampen vaak met dat probleem. Wij scoren, en twee minuten nadien krijgen we een dom doelpunt tegen. Hoe dit komt weet ik echt niet. Concentratie misschien? Eén punt voldoende? Hoe dan ook moeten we de drie komende duels nu gewoon winnen.”