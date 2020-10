Vanaf 16 oktober algemeen rookverbod in Belgische stadions Redactie

06 oktober 2020

18u44 16 Jupiler Pro League Vanaf het weekend van 17-19 oktober zal een algemeen rookverbod gelden voor de wedstrijden van de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup).

Het rookverbod wordt na overleg met de clubs, de administratie en de kabinetten van de ministers van Sport ingevoerd. Een van de redenen is dat het afzetten van het masker om te roken geen rechtsgeldige uitzondering is op de mondmaskerplicht. Bovendien vormen rokersruimtes risicogebieden voor samenscholing en besmetting.

In de huidige omstandigheden is het veilig bijwonen van een voetbalwedstrijd in een voetbalstadion een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de Pro League, de clubs, de overheden en de aanwezige fans. Het rookverbod zal daarom vanaf het weekend van 16-19 oktober opgelegd worden en geldt tot nader order.