Van Rumst: "Ik verwijt Morioka niets" Alain Ronsse

20u43 0 Photo News Jupiler Pro League Tweede nederlaag voor Waasland-Beveren sinds het vertrek van Philippe Clement. Een oorzakelijk verband? Niet volgens doelman Roef. Laat ons toe dat toch in twijfel te trekken, want de input van Philippe was toch zeer groot.

De wedstrijd op Eupen had aan andere richting kunnen uitgaan, mocht Boljevic in de 12de minuut geen grote kans hebben verprutst om 0-1 te maken.

Interim-coach Van Rumst: "Het was natuurlijk nog vroeg in de match om van een keerpunt te spreken, maar het klopt dat die gemiste kans een bepaalde rol heeft gespeeld in het wedstrijdverloop. 0-1 had voor twijfels en nervositeit kunnen zorgen bij de thuisploeg. Dan lag het aan ons op daarvan de profiteren. Toch hebben we achteraf voldoende kansen afgedwongen om tegen te scoren. Zonder die twee, kort opeenvolgende reddingen van doelman Van Crombrugge hadden we diep in de tweede helft nog op voorsprong kunnen komen. Eigenlijk verdiende deze match geen winnaar."

BELGA

Van Rumst verving spelmaker Morioka in de 73ste minuut. "Ryota zat niet goed in de match. We verloren steeds meer de controle op het middenveld. De vervanging door De Schutter zal u wellicht verbaasd hebben, maar er zat niets anders op. Nu, ik verwijt onze Japanner niets. Hij heeft ons de voorbije maanden zoveel bijgebracht, dan een mindere dag hem moet vergeven worden. Ryota heeft zoveel gegeven dat zijn bobijntje stilaan maar zeker afloopt. Dat geldt trouwens niet alleen voor hem. Bepaalde spelers hebben we extra moeten verzorgen (Van Rumst had het werkwoord oplappen kunnen gebruiken, maar deed dat niet, red.) om ze vandaag te kunnen opstellen. De winterstop komt niet te vroeg voor de clubs die, zoals wij, over een kleine kern beschikken. Hoorde ik daarnet Makelele niet zeggen dat ook hij met hetzelfde probleem opgezadeld zit?"

Waasland-Beveren zakt beetje bij beetje weg uit het pelotonnetje dat jacht maakt op een plaats bij de eerste zes.

"Op dit ogenblik bedraagt onze achterstand op STVV -dat zesde staat- slechts vier punten", aldus Van Rumst. "Onoverkomelijk is die achterstand niet, maar we moeten realistisch blijven. Het doel was een rustig seizoen. Als we tussen de 10de en de 12de plaats kunnen eindigen, denk ik wel dat iedereen binnen de club tevreden zal zijn."

Van Rumst coachte op Kehrweg zijn laatste match als interim T1. "Dat was inderdaad de afspraak, na het vertrek van Clement. Wie Philippe zal vervangen? Dat weet ik niet. Het bestuur neemt zijn tijd om de kandidaturen af te wegen en een keuze te maken. Misschien duurt het tot na Nieuwjaar voor de nieuwe coach wordt aangesteld. Nu het toch winterstop is, komt het op geen dag. Het belangrijkste is dat we op stage kunnen vertrekken met de vervanger van Clement."

En met Morioka? "Dat Ryota tijdens de komende transferperiode de Freethiel verlaat, valt niet uit te sluiten. Hij ligt goed op de markt, hé. Voor een leegloop vrees ik echter niet. Thelin terug naar Anderlecht? Ik denk niet dat die mogelijkheid in de huurovereenkomst werd opgenomen."