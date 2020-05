Van Ranst pleit voor een andere voetbalbeleving post-corona: “Dé kans om er een familiegebeuren van te maken” KDW/ODBS

17 mei 2020

19u17

Bron: VTM NIEUWS 6

Voor Marc Van Ranst is de piste voor Belgisch voetbal mét publiek, Voor Marc Van Ranst is de piste voor Belgisch voetbal mét publiek, een voorstel van bondsvoorzitter Mehdi Bayat , realistisch. Méér zelfs, de viroloog hoopt meteen op een totaal andere voetbalbeleving post-corona.

Bayat opperde vanmorgen bij VTM NIEUWS dat het al snel mogelijk moet zijn om als papa en zoon samen naar het voetbal te gaan. Op voldoende afstand van andere ‘bubbels’, om zo tot een stadion te komen met een bezetting van 30 tot 40 procent. “Dat lijkt me de enige rendabele en aangename manier om opnieuw snel een wedstrijdbeleving te hebben”, zegt de viroloog bij VTM NIEUWS. “Ik zou zelfs zeggen: niet alleen vader en zoon maar de hele familie. Dit is dé kans om van het voetbal een familiegebeuren te maken. Kijk naar de Verenigde Staten en het baseball, daar zitten supporters van beide ploegen als families door elkaar. Dat zorgt meteen voor een heel andere sfeer. Ik vind het een goed idee om dit er nu ook in ons voetbal in te krijgen.”

In de Bundesliga oogsten de matchen achter gesloten deuren weinig bijval. “Wedstrijden zonder publiek, dat kan alleen in deze allereerste fase de bedoeling zijn. Hoe sneller met publiek, hoe beter voor iedereen.” Of het idee van Bayat veilig is? “Voetbal is een buitensport, de mogelijke concentratie van het virus gaat heel klein zijn. Wanneer het doorgesproken wordt met de verschillende instanties, kan dat de realiteit worden. Of dit al vanaf 7 augustus kan? Onmogelijk om dat nu al te zeggen. Dat hangt van te veel verschillende en onvoorspelbare factoren af. Ook omdat die datum nog ver voor ons uit ligt. Als alles in goede zin blijft evolueren, is het mogelijk. Misschien niet meteen vanaf het begin, maar wel snel erna.”

