Van kwaad naar nog veel erger: AA Gent verliest ook in Eupen en blijft achter met drie op vijftien

11 september 2020

22u38 16 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Grote zorgen voor AA Gent. Na een slappe eerste helft in Eupen riepen de Buffalo’s de nederlaag over zichzelf af: 2-1. Rood voor Ngadeu. 3 op 15. Ook Bölöni krijgt de machine op korte termijn niet aan de praat. Bovendien wil Yaremchuk weg. Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. En daar kom je niet zo snel uit.

Bölöni had veel werk op de plank tijdens de interlandbreak. Het resultaat ongetwijfeld onbevredigend. De coach slachtofferde Plastun en koos voor Arslanagic. Voorin werd Yaremchuk na twee duels met Oekraïne langs de kant gehouden - dinsdag wacht Rapid Wenen in de derde voorronde van de Champions League. Aanwinsten Kleindienst en Dorsch kregen het vertrouwen. Maar op een heerlijke solo van Chakvetadze na, speelde Gent lang nauwelijks iets klaar. Dan toonde Eupen -leuk ploegje met veel snelheid- zich gevaarlijker. Stef Peeters gaf zijn visitekaartje af bij de opener: Adriano heerlijk vrijgespeeld, de gewezen speler van FC Barcelona bediende Prevljak (1-0).

Bölöni keek het met afgrijzen aan. Hij liet zich verbaal gelden, molenwiekte met de armen. Maar stond er soms ook gelaten bij. Zeker toen hij zijn doelman - die heet nu nog Roef en niet Bolat - onder een corner van Peeters zag gaan. Cools werkte binnen. Na Botaka bracht Bölöni ook snel Depoitre om het tij te keren en Kums vond met een knappe schuiver de aansluiting, maar zelfs ook maar een punt uit de brand slepen zat er niet meer in. Ngadeu maakte het er met een domme rode kaart nog wat moeilijker op. In de tribunes ‘am Kehrweg’ zakten De Witte en Louwagie nog wat dieper in hun stoeltje weg. De gedoodverfde titelconcurrent van Club is meer dan zoekende. Het rommelt in Gent.

