Van Kessler over Daum tot Wolf: de 12 Duitse coaches in België FDZ

28 december 2019

08u41 0 Jupiler Pro League Met drie zijn ze momenteel, de Duitse trainers in de Jupiler Pro League. Georg Kessler was in 1971 de eerste, Hannes Wolf kwam er als laatste bij. Een overzicht van alle Duitse trainers die onze eerste klasse rijk zijn of waren.

Georg Kessler

De enige trainer die ooit voor de drie grote Belgische clubs gewerkt heeft - Standard, Anderlecht en Club Brugge. Werd kampioen én won de beker met paars-wit in 1972. Stond bekend als doodserieus en als een man van de discipline. 'Sir Georg' deed ook nog Antwerp dromen.

Anderlecht: 1971-1973

Club Brugge: 1982-1984

Antwerp: 1986-1989

Standard: 1989-1991

Antwerp: 1996-1998

Werner Biskup

De speler werd trainer bij RFC Luik. Biskup vertrok in 1976 terug naar Duitsland, om nooit meer terug te keren. Had passages bij een paar kleinere Duitse ploegen en bij Trabzonspor in Turkije. Overleed in 2014 op 72-jarige leeftijd.

RFC Luik: 1974-1976

Ernst Künnecke

Werd in tweede klasse kampioen met RC Mechelen en deed het later ook uitstekend bij onder meer Lierse en Thor Waterschei. Met de Limburgers won hij de Beker van België en bereikte hij de halve finales van de Europacup II, waar ze verloren van latere winnaar Aberdeen.

Patro Eisden: 1969-1972

RC Mechelen: 1972-1976

Winterslag: 1977-1979

Lierse: 1979-1981

Waterschei: 1982-1983

KV Mechelen: 1985-1986

RC Genk: 1988

Rita Berlaar: 1998-1999

Fritz Schollmeyer

Een onbekende Duiter die vooral in de lagere regionen van zijn thuisland actief was. Moest Beringen behoeden van de degradatie, iets waar de nu 97-jarige ex-coach uiteindelijk ook in geslaagd is.

Beringen: 1977-1978

Günther Nasdalla

Slechts drie maanden aan de slag bij Beerschot - van april tot juni 1984. Een voetnoot in hun geschiedenis.

Beerschot: 1984

Helmut Graf

Volgde als assistent-trainer coach Michel Pavic op omdat de resultaten tegenvielen. Veel beterschap bracht Graf niet. Standard eindigde dat seizoen op een tiende plaats.

Standard: 1986-1987

Herbert Neumann

52 dagen! Zo 'lang' kreeg Neumann bij Anderlecht zijn kans als opvolger van Johan Boskamp, die drie titels op rij had behaald. Drie nederlagen later werd Neumann aan de kant geschoven. Het was naar eigen zeggen één van de zwaarste klappen uit zijn carrière.

Anderlecht: 1995

Gerd Zeise

Kwam als veldtrainer onder technisch directeur Enver Alisic midden het seizoen 2000-2001 mee naar Harelbeke, maar kon de club niet behoeden van de degradatie.

Harelbeke: 2000-2001

Christoph Daum

Verving in Brugge Adrie Koster en zorgde voor een stijlbreuk met de Nederlander. Blauw-zwart speelde georganiseerder, meer gedisciplineerd en won vaak met 1-0. Werd uiteindelijk nog vicekampioen. Vertrok, zo zei hij, door privéproblemen.

Club Brugge: 2011-2012

Bernd Storck

Kreeg vorig seizoen Moeskroen op de rails. Bracht mooi, verzorgd én attractief voetbal met de Henegouwers. Vertrok op het einde van het seizoen, flirtte met Racing Genk en koos in oktober uiteindelijk voor een avontuur bij Cercle Brugge.

Moeskroen: 2018-2019

Cercle Brugge: 2019 - ?

Bernd Hollerbach

Ging voort op de basis die Storck had gelegd op Le Canonnier. Doet het uitstekend met een plaats in de middenmoot. Ook dit seizoen weet Moeskroen geregeld te verrassen.

Moeskroen: 2019-?

Hannes Wolf

Vervanger van de ontslagen Felice Mazzu. Heeft net als zijn voorganger moeite om de Genkse motor aan de praat te krijgen.

Racing Genk: 2019 - ?