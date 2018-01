Van Holsbeeck is duidelijk: “Teodorczyk en Dendoncker mogen niet vertrekken” XC

20u26

Bron: VTM NIEUWS 2 Photo News Jupiler Pro League Herman Van Holsbeeck spreekt klare taal bij VTM NIEUWS: Lukasz Teodorczyk en Leander Dendoncker mogen niet weg. Tenzij er voor die laatste een waanzinnig bod komt, enkel dan kan er over een eventuele transfer gepraat worden.

Dendoncker wordt gelinkt aan West Ham, maar volgens Van Holsbeeck is er van een transfer geen sprake. “Hij mag enkel vertrekken als er een waanzinnig bod binnenkomt”, luidt het bij de Anderlecht-manager. “Dendoncker speelt door de blessure van Kara achterin, en dat doet hij heel goed. De komende zesde maanden moet hij zijn allerbeste niveau tonen en dan kunnen we in de zomer toewerken naar een toptransfer.”

“Teodorczyk te koop? Klopt niet”

Neen, Teodorczyk gaat niet vertrekken bij paars-wit. “Hij is momenteel onze enige spits. Als we hem laat gaan, moeten we twee vervangers hebben klaarstaan. Er is ook veel minder interesse voor ‘Teo’, aangezien hij de laatste maanden niet meer aan scoren toekomt”, aldus Van Holsbeeck.