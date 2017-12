Van Holsbeeck: "Ik stel nog steeds mijn knowhow ter beschikking, maar zal niet de man zijn die beslist over transfers” Redactie

Ligt de toekomst van Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht? Het is een vraag waar zelfs Vanden Stock het antwoord niet op weet. De Anderlecht-manager zelf gaf vandaag te kennen dat er verder ook geen duidelijkheid is over de afhandeling van transfers in de wintermercato.

"Coucke is een echte ondernemer", zo zegt Van Holsbeeck over de overname van Marc Coucke. "Overal waar hij komt, behaalt hij successen. Hij is ook nog steeds jong. Voor deze club is hij simpelweg de beste oplossing. Ik stel nog steeds mijn knowhow ter beschikking van de club, maar zal niet de man zijn die beslissingen neemt omtrent transfers."

Tot 1 maart 2018 blijft Coucke voorzitter van KVO en dus zal hij géén wintertransfers afhandelen voor RSCA. "Ik wil de club helpen en loyaal blijven zoals ik dat in het verleden heb gedaan", klinkt het bij Van Holsbeeck. "Naar de buitenwereld komt het echter over alsof ik al 15 jaar de man ben die alles beslist. Dat is dus niet het geval. Ik ben de spreekbuis en dus ben ik de man die verantwoording moet afleggen naar mensen toe. Ik denk dat er mensen in de raad van bestuur, die aandelen hebben in de club, nu moeten zeggen hoe we het gaan aanpakken. Want ik ga geen enkele beslissing nemen zolang ik niet gesteund wordt door die raad van bestuur. Voor de pers lijkt het echter steeds alsof ik de eindbeslissing neem. Momenteel is het niet echt duidelijk wie er nu de knopen zal doorhakken betreffende de transfers in de wintermercato. Het is in elk geval een belangrijk aspect."

