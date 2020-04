Van Gucht: “Voetbal in België kán nog, het is vooral de schrik voor clandestiene bijeenkomsten die groot is” PDD/ODBS

26 april 2020

14u24

Bron: VTM NIEUWS 12

Jupiler Pro League In Duitsland willen ze zowaar al op 9 mei herstarten, in Engeland mikken ze op het weekend van 6 juni en ook in de andere Europese toplanden hopen ze het seizoen nog af te werken achter gesloten deuren. Wat met onze competitie?

Door de Jupiler Pro League leek een kruis gezet na de aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League op 2 april, maar steeds meer is er tegenkanting en dan vooral uit de hoek van Antwerp, Anderlecht en RC Genk, de clubs die het meest te winnen hebben bij een herstart. Hallo, Steven Van Gucht? “Op zich lijkt me dat niet onmogelijk, maar vooral de vrees voor de neveneffecten is groot”, aldus de viroloog bij VTM NIEUWS. “Supporters die in het geheim samenkomen om te supporteren voor hun team, waardoor je clandestiene bijeenkomsten krijgt die broeihaarden kunnen zijn voor het virus”, stelt Van Gucht, die haast dagelijks in overleg is met de voetbalwereld maar het ook belangrijk vindt naar het grotere (sport)plaatje te kijken en niet het voetbal alleen.

Op de Algemene Vergadering van de Pro League van morgen wordt er overigens nog niet beslist over het definitieve stopzetten van onze competitie. De Pro League wacht op verdere richtlijnen vanuit de regering die er in de loop van de week zouden moeten komen.

