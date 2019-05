Van gróót nieuws tot een nieuwe sensatie: de tien Genkse sleutelmomenten richting delirium Quinten Jordens & Kjell Doms

16 mei 2019

22u41

Bron: Eigen berichtgeving, VTMNIEUWS, VIDEOHOUSE 1 Racing Genk De vierde landstitel van Racing Genk is een feit. Genk stond sinds de tiende speeldag op kop en sleepte op het veld van Anderlecht de titel in de wacht. De tien sleutelmomenten richting delirium.

24 mei 2018: Contract­verlenging van Trossard

“De club heeft nieuws, gróót nieuws”, zo kondigt Genk in mei 2018 de contractverlenging van ­Leandro Trossard aan. Nadat de dan 23-jarige Limburger in play-off 1 het verschil had gemaakt voor zijn ploeg, kan hij rekenen op concrete interesse uit het buitenland. Dat Trossard alsnog tot 2021 (+ één jaar optie) bijtekent, ziet TD Dimitri de Condé als een belangrijk signaal voor het huidige seizoen: «Wij zijn zeer verheugd dat een jeugdproduct uit de streek en met heel veel kwaliteiten, nog een jaar in de ­Luminus Arena te bewonderen zal zijn. Clubliefde bestaat.»

Genk weet ook andere sterkhouders als Sander Berge en Ruslan ­Malinovskyi te overtuigen om nog een jaar bij de club te blijven. Een goede zet, blijkt nu.

29 september 2018: Hattrick Samatta tegen Zulte Waregem

Met een kopslag en twee binnen­tikkers na slimme loopacties houdt Ally Samatta de drie punten in de Luminus Arena. Drie keer staat hij op het juiste moment op de juiste plek. De Tanzaniaanse spits kent een weergaloos seizoen, met die herfstavond in Genk als een van z’n hoogtepunten. Het wordt 4-0, Genk swingt en Samatta is een absolute gesel voor de verdediging van Zulte Waregem. Philippe Clement houdt de titeldruk echter nog af: “Een ­seizoen bestaat uit 40 matchen. We hebben er nu negen achter de rug. Niemand zit met die titel in zijn hoofd.”

Wanneer de Genkenaren terug­denken aan dit kampioenenjaar, zal Ally Samatta prominent door hun geesten flitsen.

25 oktober 2018: applaus na 2-4-stuntzege bij Besiktas

Zowaar een applaus van de tegenstander. Philippe Clement had het in zijn 26-jarige voetbal­carrière nog nooit meegemaakt. Een uitgekookt Racing Genk wint in de Europa League in de heksenketel van ­Besiktas met zware 2-4-cijfers. Een referentiewedstrijd met als uitschieter de prachtige eerste goal. Ze staat symbool voor Racing Genk anno 2018-2019: centrale verdediger Jhon Lucumi verdedigt secuur uit en via een aantal stationnetjes komt de bal bij rechtsachter Joakim Maehle. De Deen heeft een boulevard voor zich, vindt Ally Samatta en die fusilleert Besiktasdoelman Loris Karius. Combinatievoetbal van de hoogste plank met een belangrijke rol voor de snelle flanken. In de tweede helft diepen de Limburgers de score verder uit tot 2-4, waardoor ze op spectaculaire (lees: Genkse) wijze de leiding pakken in hun EL-groep.

31 oktober 2018 : straffe comeback op Antwerp

Minder dan een week na de spectaculaire wedstrijd aan de Bosporus, herhaalt Genk dat kunstje langs de Schelde. Deze keer komt Genk ­echter op een dubbele achterstand, Antwerp troeft de Limburgers af met hun gekende powervoetbal. Bij de rust staat Genk 2-0 in het krijt. Maar door twee strafschoppen van Ruslan Malinovskyi (foto) en onder leiding van een (alweer) sterke Ally Samatta wint Genk alsnog met 2-4. Een comeback die de sterke Genkse mentale weerbaarheid bewijst. ­Clement is boos en euforisch ­tegelijk. “Tijdens de rust ben ik voor het eerst in mijn periode bij Genk heel kwaad geworden. Er was te weinig agressiviteit. Ik ben heel ­tevreden over de reactie die ik in de tweede helft gezien heb. Als iedereen erin gelooft en zijn taken uitvoert, kunnen wij zo’n situatie nog omkeren. De prestatie in Besiktas was fantastisch, maar dit is nog grootser. Op Antwerp een 2-0-achterstand ophalen, dat zorgt voor een heel grote dosis vertrouwen.”

2 december 2018: overwinning vanuit de organisatie op het veld van Anderlecht

Met het scheenbeen. Zo devieert Alejandro Pozuelo (foto) de voorzet van Berge in doel. With a touch of ­genius legt hij een matige topper in z’n plooi: 0-1. De Limburgers reizen nochtans met twijfels af naar het Astridpark. Er wordt vijf keer op rij niet gewonnen en Clement vraagt meer zakelijkheid in het spel. Hij krijgt die ook op Anderlecht: Genk speelt behoudend, en probeert vanuit de organisatie te dreigen met ­afstandsschoten. Ook de tweede helft is weinig hoogstaand, maar Trossard en Pozuelo komen wel ­vaker in het stuk voor. In de 71ste minuut volgt dan het pareltje van de Spaanse maestro. Pozuelo dient Ander­lecht de eerste thuisnederlaag van het seizoen toe. Clement is opgetogen: Genk kan ook zonder oogstrelend voetbal dodelijk zijn in een topper.

10 januari-17 maart 2019 : Pozuelo-soap

Nooit zorgde een opstapclausule voor meer deining dan die in het contract van Alejandro Pozuelo. Geïnteresseerde clubs kunnen hem voor 8 miljoen euro kopen. Bovendien bereikte Genk een rechtsgeldig akkoord met Pozuelo dat hij zou blijven tot 14 juni 2019. Geen zorgen in de Luminus Arena dus.

Tot de buitenlandse interesse maar blijft aanhouden en Pozuelo midden januari een eerste keer dreigt te zwichten, voor het Saoedische

Al-Ahli. Uiteindelijk beslist Pozuelo te blijven. Tot nader order, want wanneer de Sevillaan drie weken ­later in de thuiswedstrijd tegen Standard in tranen van het veld stapt, raakt bekend dat het Cana­dese Toronto FC hem wil kopen. ­Pozuelo kan zijn loon vervijfvoudigen en bezwijkt. Hij belandt in een juridisch steekspel met Genk, met als inzet de rechtsgeldigheid van de afkoopclausule. 18 dagen later wordt een akkoord bereikt: Pozuelo doet het reguliere seizoen uit bij Genk en trekt dan, voor 10 miljoen euro, naar Canada. Genk vangt het verlies van z’n draaischijf echter moeiteloos op.

31 januari 2019: Daar is Ito, de Japanse sensatie

Op de laatste dag van de wintermercato vindt Genk een vervanger voor de pas vertrokken Edon Zhegrova. In Japan, zowaar. De 26-jarige Junya Ito wordt voor 1,5 seizoen gehuurd van het zwalpende Kashiwa Reysol, waar hij een schaarse uitblinker is. Het enige obstakel voor een transfer: Ito spreekt enkel Japans. TD ­Dimitri de Condé twijfelt, maar ­nadat Genk iemand vindt die Japans spreekt, hapt hij toch toe. Zo komt het dat de Japanse international ­tijdens zijn eerste weken met een tolk traint die niet van zijn zijde wijkt.

Maar Ito valt ook om sportieve ­redenen op: met zijn snelheid en doelgerichtheid ontpopt hij zich, sneller dan verwacht, als een extra troef in de titelstrijd. Het leidt tot een basisstek in play-off 1, tot verbazing van De Condé: “Dat hij minuten zou maken dit seizoen, had ik verwacht, maar dat hij basisspeler zou worden in PO 1 én het daarbij nog eens zo goed zou doen? Dat had ik niet gedacht.”

15 maart 2019t: t erugkeer van Berge

«Sander Berge is de belangrijkste speler van Genk. Hij zorgt voor evenwicht in het elftal», aldus Jan Ceulemans. En als de ‘Caje’ het zegt... Berge ligt dit seizoen twee keer in de lappenmand: in oktober mist hij drie wedstrijden door knieklachten en in januari duwt een probleem aan de linkerkuit hem tweeënhalve maand lang in de rol van toeschouwer. Wanneer hij ­medio maart weer fit is, hervindt de Noor vrijwel meteen zijn niveau. Hij speelt iedere wedstrijd in play-off 1 en leidt Genk met rust en branie naar de landstitel. De joker van Genk heeft een cruciale rol in het kampioenschap: dankzij hem kunnen Ruslan Malinovskyi en Bryan Heynen zich offensief uitleven, met het gekende resultaat tot gevolg. Het vertrek door de grote poort voor de 21-jarige Berge, die iedere mercato al grof wild was op de transfermarkt, kondigt zich aan.

6-12 april 2019: rode kaart van ­Malinovskyi, uiteindelijk geen schorsing

Een andere cruciale pion op het middenveld van de kampioen. ­Ruslan Malinovskyi blinkt dit seizoen uit door zijn prachtige afstandspegels, cruciale doelpunten en de manier waarop hij, op zijn ­manier, Pozuelo doet vergeten. Het is daarentegen met een rode kaart dat de Oekraïner het meest in de aandacht komt. In de thuiswedstrijd tegen Gent krijgt de 26-jarige middenvelder rood nadat hij Birger Verstraete al vallend met de schoen in het aangezicht had geraakt. In de daaropvolgende weken heeft iedereen het over de intentie van Malinovskyi: was het contact bewust of onbewust? Bondsprocureur Kris Wagner vordert na een ongezien betoog zeven speeldagen schorsing. Uiteindelijk spreekt de Geschillencommissie Malinovskyi vrij. De hele hetze brengt de Genkse spelersgroep dichter bij elkaar. Twee dagen na zijn vrijspraak zet Malinovskyi met een penalty tegen Club Brugge de Bruggelingen mee op vier punten achterstand.

19 april 2019 : e inde van de Luikse titelhoop

Na vier speeldagen in play-off 1 ­krijgen Genk en Club Brugge een nieuwe titelpretendent in hun gezelschap: Standard pakt 9 op 12. Maar op de vijfde speeldag dooft Genk dat titelvuur eigenhandig in de Vurige Stede. Nadat het een speeldag eerder met 3-1 had gewonnen tegen Club Brugge, blikt het ook de Luikenaars in met die score. Met de 0-1 en de assist voor de 0-3 is Bryan Heynen, die andere middenvelder die mee de Pozuelo-leemte opvult, de uitblinker. Ook Trossard en Samatta scoren in de eerste Genkse overwinning op Sclessin sinds 2012. Twee van de drie Standard-killers komen bovendien uit de eigen jeugd. Het symboliseert waar dit Genk voor staat en waar De Condé het bij de contractverlenging van Trossard ook al over had: uitblinken met talenten uit de eigen streek en opleiding.

Genk kende dit seizoen al hoogtes en laagtes, maar de Limburgse club lijkt nu toch op weg naar zijn vierde landstitel. Genk staat sinds de tiende speeldag op kop van het klassement en dat heeft bloed, zweet en tranen gekost. Bekijk hier nog eens de belangrijkste moment van hun seizoen zoals de doelpunten van topschutter Samatta, het vertrek van Pozuelo en de overwinning tegen Club Brugge in play-off 1.