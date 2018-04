Van een statement gesproken: Club Brugge haalt zes keer de trekker over tegen zwak Charleroi GVS

19 april 2018

22u18 530 Club Brugge CLU CLU 6 einde 0 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League De kloof van zes punten is opnieuw een feit na een ware demonstratie van Club Brugge. Blauw-zwart haalde het met zware 6-0-cijfers van Charleroi. Van een statement gesproken: Jan Breydel kirde van plezier. Mocht er nog twijfel zijn: de concurrentie weet bij deze dat het voor de tweede plek speelt.

De thuisaanhang zat amper op hun stoeltjes of mocht alweer een eerste keer opveren. Wesley bedankte voor zijn basisplek en bracht Club na amper 41 seconden op voorsprong - de snelste goal in play-off 1. Diaby en Vormer zetten blauw-zwart nog voor rust op een comfortabele 3-0. Charleroi kwam er niet aan te pas en mocht blij zijn dat de VAR een tweede treffer van de Gouden Schoen afkeurde wegens een lichte duwfout van Nakamba.

Via opnieuw Wesley, Vanaken - die een uitstekende partij speelde - en invaller Refaelov moesten de bezoekers na de koffie de kelk tot de bodem ledigen: 6-0. In de stand zet leider Club Brugge (40 punten) Anderlecht opnieuw op zes punten. Charleroi bengelt helemaal onderaan het klassement. De Henegouwers wisten slechts één punt te halen in PO1. Komende zondag ontvangt Club Brugge Standard in het Jan Breydelstadion. Charleroi krijgt die dag AA Gent over de vloer. Anderlecht trekt zaterdag naar Genk.