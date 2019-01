Van Defays tot Rutten: de trainerswals van het seizoen 2018-2019 in de Jupiler Pro League TLB

06 januari 2019

17u50

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Met Fred Rutten (56) maakt weldra een nieuwe trainer zijn opwachting in onze vaderlandse competitie. Er was dit seizoen alweer flink wat verloop op de banken van onze eersteklassers. Een chronologisch overzicht:

30 augustus 2018: Excel Moeskroen ontslaat na een dramatische seizoensstart (0/15) coach Frank Defays. Assistent Laurent Demol neemt voorlopig over. De club zal de komende dagen een opvolger aanstellen.

2 september 2018: De Duitser Bernd Storck volgt Frank Defays op bij Excel Moeskroen, rode lantaarn met nul op achttien. Hij tekent er een contract voor een seizoen, met optie voor nog een jaar.

8 oktober 2018: Yves Vanderhaeghe moet vertrekken bij AA Gent. De Buffalo's staan na tien speeldagen op de zevende plaats in de Jupiler Pro League en gingen thuis zwaar de boot in tegen Club Brugge (0-4) en Racing Genk (1-5).

10 oktober 2018: De Deen Jess Thorup is de opvolger van Yves Vanderhaeghe bij AA Gent. Hij zet zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen.

27 oktober 2018: Peter Maes moet opstappen bij Sporting Lokeren, vlak na het 0-0 gelijkspel tegen KV Oostende. De club staat onderin het klassement met 6 op 36. Assistent-coach Arnar Vidarsson neemt tijdelijk over.

29 oktober 2018: Lokeren stelt Trond Sollied aan als opvolger van Peter Maes. De 59-jarige Noor was in het verleden al in België aan de slag als coach bij AA Gent (drie termijnen), Club Brugge en Lierse.

11 november 2018: Waasland-Beveren beëindigt de samenwerking met Yannick Ferrera, daags na de 2-0 nederlaag bij Cercle Brugge. Na de heenronde zijn de Waaslanders pas veertiende in de stand met elf punten.

15 november 2018: Glen De Boeck moet, vijf dagen na het 0-2 verlies tegen Standard, opkrassen bij KV Kortrijk. De Kerels staan na vijftien speeldagen twaalfde in 1A. De Boeck was precies een jaar aan de slag in het Guldensporenstadion. Kortrijk blijft niet bij de pakken zitten en stelt op dezelfde dag nog Yves Vanderhaeghe aan als opvolger. Vanderhaeghe begon zijn trainerscarrière in 2008 als assistent bij Kortrijk en werd er in de zomer van 2014, na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck, hoofdcoach. Nadien volgden passages bij KV Oostende en AA Gent, waar hij begin oktober moest vertrekken.

17 november 2018: Waasland-Beveren stelt Adnan Custovic aan als opvolger van de ontslagen Yannick Ferrera. De 40-jarige Bosniër ondertekent een contract tot het einde van het seizoen (met een jaar optie) op de Freethiel.

16 december 2018: RSC Anderlecht bedankt Hein Vanhaezebrouck enkele uren na een 2-1 nederlaag op Cercle Brugge voor bewezen diensten. Na een één op twaalf is paars-wit in de stand pas vierde.

17 december 2018: Karim Belhocine is bij Anderlecht de tijdelijke opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. In de laatste twee wedstrijden van 2018 krijgt hij Jonas De Roeck als assistent.

06 januari 2019: De Nederlander Fred Rutten is bij Anderlecht de opvolger van de in december ontslagen Hein Vanhaezebrouck. De contractduur wordt niet meegedeeld, maar het gaat wel om "meerdere seizoenen".