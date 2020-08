Van de flaters bij Club en Gent tot de comeback van Mechelen: herbekijk alle goals van de zaterdag- en zondagmatchen Redactie

10 augustus 2020

Zeven matchen van de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League werden al afgewerkt, er werd tot dusver 18 keer gescoord. Van de flater van Brandon Mechele over de stunt van STVV tot de comeback van KV Mechelen tegen Anderlecht. In bovenstaande video herbeleeft u álle goals van de zaterdag- en zondagmatchen, hieronder kan u de doelpunten per wedstrijd bekijken.

Club Brugge-Charleroi (0-1)

Antwerp-Moeskroen (1-1)

Standard-Cercle Brugge (1-0)

STVV-AA Gent (2-1)

Zulte Waregem-Racing Genk (1-2)

KV Mechelen-Anderlecht (2-2)

KV Kortrijk-Waasland-Beveren (1-3)

