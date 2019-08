Van de basis naar de tribune: Cobbaut en Didillon afwezig bij RSCA PJC

04 augustus 2019

15u17 0 Jupiler Pro League Vincent Kompany durft harde keuzes maken. De speler-manager van Anderlecht besliste Elias Cobbaut en Thomas Didillon uit zijn selectie te laten.

Een teken aan de wand. Elias Cobbaut moest deze week opdraven in een oefenpartij tegen Fortuna Düsseldorf, wat hoogst opmerkelijk is voor iemand die een paar dagen eerder nog in de basis stond tegen KV Oostende (1-2). Cobbaut deed het tegen KVO niet goed en is nu niet bij de achttien voor de verplaatsing naar Moeskroen. Het is onduidelijk of hij al dan niet geblesseerd is.

Wie eveneens ontbreekt, is Thomas Didillon. Sinds de komst van Hendrik Van Crombrugge, die op Le Canonnier in de basis verwacht wordt, maakt hij geen deel meer uit van de plannen. De Fransman moet vertrekken. Kompany neemt hem nu zelfs niet mee op de bank.

Sven Kums is evenmin van de partij in Henegouwen. Vorige week tegen KV Oostende was de Gouden Schoen 2015 er ook al niet bij.