Van Damme: “Niet gaan zweven” - De Laet: “Leren bij onze man te blijven”

20 oktober 2019

16u53

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League KV Mechelen hield de drie punten thuis tegen Antwerp. Uiteraard een blije Joachim Van Damme: “We moesten veel bewegen, dat liep echt goed.” Ritchie De Laet hekelde het verdedigende Antwerpse werk op voorzetten. “We moeten leren bij onze man te blijven”, vertelde hij bij Play Sports.

Van Damme: “Niet gaan zweven”

“Het was heel hard werken vandaag”, sprak Joachim Van Damme na de zege. “We moesten veel bewegen met die mandekking van Antwerp. Maar dat liep echt goed, dus de conditie zit goed. We moeten nu wel nuchter blijven en absoluut niet gaan zweven. We moeten op deze manier blijven verder doen. Nu even genieten, maar vanaf woensdag gaan de kopjes richting Waasland-Beveren”, besloot Van Damme.

De Laet: “We moeten leren bij onze man te blijven”

2 op 9 voor Antwerp, het stamnummer één moet zich zo stilaan gaan herpakken. “Nochtans zijn we buiten het derde doelpunt in het slot nooit echt uit verband gespeeld”, vertelde Ritchie De Laet na de 3-1-nederlaag tegen KV Mechelen. “Maar telkens opnieuw hebben we problemen met die voorzetten. We kunnen er blijven op trainen, maar in een wedstrijd is het toch anders. Iedereen moet gewoon leren om bij zijn man te blijven.” Antwerp begon nochtans goed aan de partij. “We speelden in de openingsfase goed, al wisten we dat Mechelen uiteraard ook wat balbezit ging hebben. Maar na onze goal kropen we achteruit, we zetten geen hoge druk meer.”

Bölöni: “Geklopt op enthousiasme”

“Het enthousiasme van KV Mechelen was groter dan bij ons”, vertelde Antwerp-trainer László Bölöni. “Ik zag geen club die technisch beter was, maar Mechelen had er meer zin in, er was meer motivatie. Wij maakten ons ook kwaad, maar niet op de goede momenten. We staan hoe dan ook weer met de voeten op de grond. Het is erg duidelijk: ofwel ben je klaar om te doen wat je moet doen. Ofwel niet...”