Van Crombrugge pakt uit met 7 reddingen maar slaat nog mea culpa: “Die bal moest ik beter verwerken” JBE

23 september 2019

00u58

Bron: VTM Nieuws 6

We hebben ze geteld: met zeven loepzuivere reddingen hield Hendrik Van Crombrugge Anderlecht boven water in het Jan Breydel. Had paars-wit niet op de gewezen keeper van Eupen kunnen rekenen, was de vernedering compleet geweest. Een historische blamage vermeden: op 17 december 2017 werd het 5-0. En toch kijkt de doelman van Anderlecht nog in eigen boezem. “Die eerste bal moest ik beter verwerken op dit niveau. Ik sla mea culpa. Dat gaf een doorgewinterde ploeg als Club een pak vertrouwen.” Van Crombrugge beantwoordt ook de vragen waarop het fout loopt bij dit Anderlecht en hoe groot de ontgoocheling in de kleedkamer was. En hij blikt vooruit.

Kijkt U hieronder even mee naar het schietkraam waarin Van Crombrugge stond.